Imaginile îl arată pe Cesar Moreno pe tiroliana Amazonian Expedition, alături de un adult. La un moment dat, centura de siguranță se rupe și micuțul cade de pe instalație.

Bărbatul se oprește și mai multe persoane din fundal țipă, înainte ca înregistrarea să se termine. Incidentul înspăimântător a fost filmat chiar de familie.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

🇲🇽 • A six-year-old boy falls from a height of 12 meters while on a ropes rack at Fundidora Park in Monterrey, Mexico pic.twitter.com/DAysWyikiA