Cu toate acestea, tentativa sa de a-și păcăli mama a avut consecințe serioase. În loc să seteze cuptorul la o temperatură de aproximativ 39 sau 40 de grade Celsius, băiatul a ales 200 de grade. La această temperatură, termometrul a explodat în jurul orei 19.00, contaminând cuptorul cu mercur, un element extrem de toxic.

Serviciile de urgență au fost alertate imediat. Poliția și pompierii au ajuns la fața locului, dar, din fericire, nu au existat victime și nici incendii. Totuși, autoritățile au explicat familiei că, deși cuptorul părea intact la exterior, acesta trebuia înlocuit din cauza contaminării cu mercur.

Mercurul este atât de periculos încât termometrele care îl conțin au fost interzise în Uniunea Europeană încă din 2009. Această substanță poate provoca grave probleme de sănătate dacă este inhalată sau intră în contact cu pielea.