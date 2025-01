Anchetă DSP și DSVSA

Autoritățile sanitare au inițiat o anchetă pentru a identifica sursa infecției. Pe 10 ianuarie, la solicitarea Direcției de Sănătate Publică (DSP) Brăila, reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Brăila au prelevat probe biologice de la un animal sacrificat în decembrie de o familie din localitatea Lanurile, comuna Viziru.

Copilul infestat cu trichinella spiralis este internat în spital din luna decembrie. Inițial tratat la Brăila, pacientul a fost ulterior transferat la București.

Medicii de la „Marie Curie” au confirmat diagnosticul de trichineloză și au alertat autoritățile competente din Brăila.

Riscuri potențiale și practici nesigure

DSVSA Brăila avertizează că rezultatele analizelor probelor biologice ar putea aduce surprize nedorite. Există posibilitatea ca pacientul să fi consumat carne de porc din alte gospodării, conform tradiției de Crăciun.

În plus, mulți locuitori din mediul rural nu verifică carnea de porc înainte de consum, considerând că „porcul a fost crescut în gospodărie”.

„Astăzi am primit de la spitalul din București, unde a fost transferat copilul, documentația cu privire la confirmarea diagnosticului de trichineloză. Noi, Direcția de Sănătate Publică, avem două componente, în momentul în care primim aceste informații: o componentă este legată de ancheta epidemiologică făcută de personalul DSP, iar cealaltă componentă este de înștiințare a personalului Direcției Sanitar Veterinare. Noi am luat legătura cu părinții copilului pentru ancheta epidemiologică și vom merge mai departe, dacă se impune și contactarea altor persoane pentru ancheta epidemiologică, și am informat Direcția Sanitar Veterinară, care trebuie să ia măsurile specifice conform competențelor pe care le are”, a declarat Gabriel Ciochină, directorul DSP Brăila.

Recomandări Consiliile Județene au cheltuit peste 2 milioane de euro pe servicii juridice în ultimii cinci ani. Mai mult de jumătate din sumă a ajuns la trei mari case de avocatură

Ce este trichineloza?

Trichineloza este o boală parazitară contractată prin consumul de carne crudă sau insuficient preparată termic, de obicei de porc, care conține larve infestante ale unui nematod din genul Trichinella.

Boala prezintă un risc alimentar semnificativ datorită răspândirii globale a parazitului și complexității ciclului său epidemiologic.

Simptomele trichineloză includ greață, febră și vărsături. În cazuri severe, pot apărea complicații neurologice, pulmonare sau cardiace.

Perioada de incubație poate dura până la 28 de zile.

Crescătorii particulari ar trebui să prezinte probe de la porcii sacrificați la laboratoarele autorizate ale DSVSA. În cazul depistării infestării cu trichinella spiralis, DSVSA confiscă animalul și oferă despăgubiri proprietarilor la valoarea pieței.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News