În jurul orei 21.30, un șofer român de 40 de ani, care este stabilit în Norvegia, conducea pe drumul B49. În mașină se aflau și cei trei copii ai săi, în vârstă de 8, 11 și 15 ani, conform MeinBezirk.

În timp ce vira la stânga spre șoseaua națională 8, acesta nu a observat o mașină care venea din sens opus, condusă de o tânără de 21 de ani din Neusiedl am See. Coliziunea nu a putut fi evitată.

În urma impactului, copilul de 8 ani a rămas încarcerat, în timp ce ceilalți pasageri au reușit să iasă singuri. Băiatul a fost scos din vehicul de pompierii din Engelhartstetten, Stopfenreuth și Loimersdorf.

La fața locului s-a deplasat și elicopterul Christophorus 2, a declarat Andreas Zenker de la Crucea Roșie din Austria Inferioară. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, copilul a murit la locul accidentului.

Cei doi frați ai băiatului decedat, în vârstă de 11 și 15 ani, precum și șoferița de 21 de ani, au suferit răni de gravitate necunoscută. Toți au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Ambele vehicule implicate în accident au fost avariate complet, relatează cotidianul Kurier.

Drumul B49 și podul peste Dunăre, între Hainburg și Engelhartstetten, au fost închise până la ora 23.30 pentru desfășurarea operațiunilor de salvare și curățare. Poliția continuă să investigheze circumstanțele exacte ale accidentului.

