Cronica unei drame anunțate: sub ochii nepăsători ai autorităților, o fetiță de 8 ani a fost lăsată pe mâna unui posibil pedofil

Doi copii de un an și o fetiță de 8 ani trăiesc în condiții cumplite într-un sat din comuna Coșteiu, Timiș. Vecinii au reclamat anonim la Protecția Copilului încă de acum 6 luni că acești copii sunt înfometați și că femeile care ar trebui să aibă grijă de ei au probleme psihice și consumă alcool. Prin rotație, femei din sat merg să-i hrănească pe copii.

Fetița de 8 ani își ține frățiorul de un an în brațe

Sub același acoperiș locuiesc patru generații de femei: străbunica, bunica, mama și cei trei copii ai săi. Unul dintre copii este o fată de 18 ani, care, în urma unei relații, are și ea o fetiță.

Imediat după ce a venit cu bebelușul acasă, fata de 18 ani a plecat, se pare, la un alt bărbat, iar tatăl copilului a rămas să locuiască în aceeași casă cu celelalte femei. Tot satul știe că bărbatul e agresiv și că a mai avut probleme cu legea.

Sunt șase luni în care sătenii reclamă că în casă se întâmplă ceva suspect și că fata de 8 ani ar putea fi victima sexuală a bărbatului. Protecția Copilului vine și pleacă.

Chiar în ziua în care primarul declară pentru Libertatea că, în opinia sa, copiii nu sunt în niciun pericol și totul este un atac electoral, fetița de 8 ani dispare de acasă împreună cu bărbatul de 46 de ani.

Sunt găsiți de poliție două zile mai târziu, pe marginea unui râu. Poliția îl arestează pe loc pe bărbat pentru viol. Abia acum Protecția Copilului îi ia pe cei trei minori în grijă.

Vecinii iau atitudine

Satul Hezeriș, Coșteiu. Un sat din România. Ai zice că e unul ca oricare altul din țara noastră, doar că nu e așa.

Aici oamenii au reacționat când au văzut că trei copii, doi de un an și o fetiță de 8, sunt în pericol, sunt neglijați și înfometați. Au sunat de nenumărate ori la serviciile de protecția copilului, acestea au venit, au analizat și au plecat cu dosarele sub braț de fiecare dată.

Băiețelul de un an nu a fost învățat și stimulat să meargă și nici nu poate să stea ridicat

Săptămâna trecută, ne-au scris la redacție mai multe femei din comuna Coșteiu, care de șase luni încercau cu disperare să-i salveze pe cei trei minori.

Știau că femeile care ar fi trebuit să aibă grijă de ei erau practic incapabile să facă asta, aveau probleme psihice și beau constant. Vecinele acestora au explicat încrengătura familială, cine este copilul cui și ce au observat în ultimul an.

Tiparul familial se aplică la indigo. Mama pleacă de acasă, iar după un an, se întoarce cu un bebeluș, un băiețel. Fiica mai mare a acesteia face la fel, pleacă de acasă și se întoarce cu o fetiță, dar și cu tatăl copilului, un bărbat de 46 de ani cu antecedente penale.

La scurtă vreme, adolescenta pleacă iar de acasă, la un alt bărbat, iar tatăl fetiței rămâne să locuiască în casă. Vecinii sunt terorizați de el fiindcă “umblă mereu beat, este agresiv cu animalele, a fost chemată și poliția pentru asta. Face scandal și omoară animale de față cu copiii”.

“Așteaptă să se întâmple o nenorocire și apoi să acționeze!”

Femeile care au reclamat și care vor să-și păstreze anonimatul ne-au explicat de ce, în opinia lor, ar trebui să se intervină imediat și copiii să fie luați de acolo.

Băiețelul de un an este în stare critică, într-o situație deplorabilă. Nici n-are certificat, nu știm cum îl cheamă. Mama are retard și nu știe în ce an este născută, am văzut-o că mănâncă iarbă. Cam asta e situația. Femeie din sat:

Femeia continuă: “Bebelușul primește doar lapte de vacă și nici cu ăla nu se satură, nefiert și îi mai pun și bere în el. Este subnutrit, are capul mare dezvoltat și trupul mic. Nu poate să stea în funduleț, stă într-un pătuț și acolo îl uită norocul”.

Mai mult decât atât, vecinii au urmărit și comportamentul bărbatului față de fetița de 8 ani. Au reclamat și asta.

“Într-una din zile, am surprins-o pe fată umblând la birt cu el de mână și altă dată am văzut-o când ieșea de la el din cameră dimineața. Că el dormea în casa mare, cum se zice, și femeile stăteau jos, într-o anexă a casei. Nu putea nimeni să spună exact ce s-a întâmplat. Au venit cei de la Protecția Copilului și au luat fata și au consiliat-o. Apoi au plecat”, spune o altă femeie din Coșteiu.

“Așteaptă să se întâmple o nenorocire și apoi să acționeze!”, completează o alta.

Femeile din sat care mai vizitau copiii erau adesea singurele cu care aceștia se mai jucau

Primarul: “Astea sunt răutăți de campanie”

Asistentul social din sat cunoștea familia și situația. La fel și primarul Petru Carebia, care a promis, după ce a fost contactat joi, 19 august, de Libertatea, că va merge la această familie și “o să vă relatez de la fața locului”.

A revenit după o oră. “Sunt aici la oameni în curte. Informația mi se pare un pic eronată și răutăcioasă. E adevărat că nu sunt cele mai dulci condiții, adevărat, dar nu e ce se spune. M-am uitat în frigider, frigiderul e plin de mâncare, mă uit în curte, e o fetiță cu căruciorul prin curte, pe asfalt, blondă, cu ochii albaștri, frumoasă, una e mai mărișoară și una mai mică cu căruciorul în curte”, ne asigură primarul.

Îl întrebăm care este stare băiatului de un an. Se aude vorbind cu o femeie: “Cât are? Un an? Și nu stă în funduleț? Ia ridicați copilul în fund… Cum să nu steie? (către reporter) Într-adevăr, e mai moleșit, e cu țâța în gură, e în cărucior, cu laptele lângă el. V-am spus, nu-i ce se spune, că nu-s ei ca familie nici cei mai igienici, dar nu-s copiii să fie cum se spune”.

– Femeile au probleme cu alcoolul?

– Oarecum, dar nu să steie prin birturi alcooliste. Nu-s alcooliști dintr-ăia care cad pe stradă. Într-adevăr, din ce știu eu, da. Consumă, dar uite, acuma, că am ieșit în stradă, la ora asta nu-s bete.

Este cinci după-amiaza. Ne asigură că acești copii sunt bine, în afara oricărui pericol. Totul este un atac în plină campanie electorală: “Încă o dată vă spun, acuma nu e la superlativ, dar nu e… Astea sunt răutăți de campanie”.

– Nu are legătură cu dumneavoastră…

– Are legătură cu mine, că poate spune că asistența socială nu își face treaba sau ceva de genul. Dar nu are nicio treabă cu asta.

Chiar în seara în care primarul a vizitat familia, fetița de 8 ani este luată la pescuit de bărbatul de 46 de ani. Și nu mai revine acasă două zile.

Copiii de la țară sunt adesea lăsați să crească singuri

Autoritățile: “Avem un dosar penal întocmit pentru infracțiunea de viol”

Vecinii se sesizează din nou, doar că polițistul din comună este în concediu și nu poate interveni. Într-un final, vestea că fetița a dispărut ajunge la tatăl acesteia, care locuiește într-un alt sat. Acesta sună la 112.

“Avem un dosar penal întocmit pentru infracțiunea de viol. Bărbatul de 46 de ani a fost reținut, este arestat pentru 30 de zile. Sesizarea a făcut-o tatăl fetei, pentru că agresorul ar fi plecat cu fata de joi, cu acordul bătrânelor. Ar fi plecat împreună la pescuit într-o zonă numită Pescărușu, lângă Lugoj. N-au mai revenit de joi până în cursul zilei de sâmbătă (21 august – n.r.) când i-au găsit colegii. Bărbatul are antecedente penale”, au relatat surse din Poliție pentru Libertatea.

După intervenția poliției, fetița de 8 ani a fost luată de Protecția Copilului, sâmbătă. Bebelușii au fost și ei luați a doua zi.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș dă asigurări că a luat în mâini soarta celor trei copii: “Vă comunicăm faptul că acest caz se află în evidența centrului nostru, fiind realizate demersurile legale în vederea preluării celor trei copii din mediul familial actual, iar în prezent aceștia sunt securizați la domiciliul asistenților maternali profesioniști din cadrul instituției noastre”.

