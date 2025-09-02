A suferit arsuri de gradul doi și trei

Incidentul a avut loc pe 16 august, la locuința familiei din Coleman, Texas, când Caden și fratele său mai mare au încercat să aprindă o sticlă umplută cu alcool izopropilic, așa cum văzuseră pe platforma de socializare.

Flacăra, aproape invizibilă, i-a cuprins rapid hainele, iar băiatul a suferit arsuri de gradul doi și trei pe piept, brațe și corp.

Fratele mai mare i-a smuls cămașa în flăcări și i-a salvat viața, după care copilul a fost transportat de urgență la spital. Mama lui Caden, Christina, a povestit pentru postul local KTAB (CBS) că imaginea fiului ei acoperit de arsuri a fost șocantă: „Arăta ca și cum pielea i s-a topit”.

Ea a explicat că băiatul obișnuia să urmărească videoclipuri de tip „storytelling” pe TikTok și nu și-a imaginat că ar putea încerca astfel de experimente.

Drumul lung al recuperării

Caden se află acum în recuperare, dar medicii spun că urmează un drum lung, cu multiple operații și grefe de piele.

Familia avertizează alți părinți să-și atenționeze copiii asupra pericolelor: „Nu știi niciodată când ceva ce văd online îi poate trimite la spital sau, mai rău, le poate pune viața în pericol”.

Incidentul face parte dintr-o serie de tragedii provocate de provocări virale de pe rețelele sociale. Într-un caz asemănător din Marea Britanie, o fetiță de șapte ani a ajuns în comă după ce o jucărie populară de tip „NeeDoh” a explodat în fața ei, fiind încălzită la microunde, tot în urma unui clip TikTok.