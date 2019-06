Copilul unei familii de români din Marea Britanie a căzut de la geam chiar sub privirile mamei sale

Imediat după ce copilul a căzut, locuitorii din zonă au chemat o ambulanță și micuțul a fost preluat după câteva minute și transportat la spital, scrie Daily Mail.

Persoanele care erau în zonă în momentul incidentului povestesc să le-a atras atenția țipetele mamei micuțului care era în geam și soțul ei o ținea să nu sară după el.

„Eram afară cu alte persoane, descărcam o camionetă cu marfă când am auzit un țipăt puternic de femeie. Prima dată am crezut ca e un bărbat care își bătea soția pentru că am văzut-o în geam și părea că vrea să sară.

Apoi am văzut oamenii care s-au adunat pe trotuar și copilul era pe jos într-o baltă de sânge. Am sunat la ambulanță și ni s-au dat instrucțiuni să-l întoarcem pe spate pentru că se vedea că a sângerat masiv și să nu se sufocă”, povestește Emil Mitrofan, patronul unei cafenele situată peste drum de apartamentul din care a căzut copilul.

În continuare el spune că femeia a ajuns afară pe scări: ”Arăta îngrozitor și nu știa ce să facă. Voia să-și îmbrățișeze copilul, ceea ce e un lucru natural, dar toată lumea îi spunea că este important ca acesta să nu fie atins pentru că îi poate produce mai multe răni. Am așteptat sosirea echipajului de ambulanță care a ajuns după câteva minute”.

Copilul și familia lui locuiau în apartamentul din Luton de puțin timp. Vârsta și sexul copilului nu au fost dezvăluite de poliție, care le-a descris, de asemenea, drept „copil mic” într-o declarație.