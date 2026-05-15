Lucrările efectuate de CNCF CFR SA vor avea loc zilnic, în perioada 26-29 mai 2026, în intervalul orar 10:30–15:30. În vederea asigurării condițiilor necesare desfășurării acestora, următoarele trenuri CFR Călători nu vor circula:
- R-M 7919 București Nord (plecare 09:50) –Aeroport Henri Coandă (sosire 10:11)
- R-M 7921 București Nord (plecare 11:10) – Aeroport Henri Coandă (sosire 11:31)
- R-M 7922 Aeroport Henri Coandă (plecare 10:32) – București Nord (sosire 10:57)
- R-M 7923 București Nord (plecare 12:30) – Aeroport Henri Coandă (sosire 12:51)
- R-M 7924 Aeroport Henri Coandă (plecare 11:52) – București Nord (sosire 12:17)
- R-M 7925 București Nord (plecare 13:50) – Aeroport Henri Coandă (sosire 14:11)
- R-M 7926 Aeroport Henri Coandă (plecare 13:12) – București Nord (sosire 13:37)
- R-M 7928 Aeroport Henri Coandă (plecare 14:32) – București Nord (sosire 14:57)
- R-M 7927 București Nord (plecare 14:30) – Aeroport Henri Coandă (sosire 14:51)
- R-M 7929 București Nord (plecare 15:10) – Aeroport Henri Coandă (sosire 15:31)
- R-M 7930 Aeroport Henri Coandă (plecare 15:12) – București Nord (sosire 15:37)
- R-M 7932 Aeroport Henri Coandă (plecare 15:52) – București Nord (sosire 16:37)
Restul de 36 de trenuri ale CFR Călători de pe această rută vor circula conform graficului orar prevăzut în Mersul trenurilor.
CFR Călători mulțumește pasagerilor pentru înțelegere.
