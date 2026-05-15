UPDATE ora 10.20: Parchetul General a confirmat măsura reținerii celor doi procurori. Gigi Ștefan a fost reținut pentru trafic de influență în formă continuată, iar Teodor Niță – pentru instigare la abuz în serviciu.

În privința lui Gigi Ștefan, procurorii au explicat: „La data de la data de 8 aprilie 2026, inculpatul, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în biroul său din incinta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, a primit în mod direct, pentru sine, suma de aproximativ 60.000 euro de la o persoană, lăsând să se creadă că are influență asupra unui procuror din cadrul unei unități de parchet subordonate, promițând că îl va determina pe acesta să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, respectiv de a soluționa într-un sens favorabil un dosar penal”.

După primirea banilor, spun procurorii, Gigi Ștefan a pretins că are influență asupra unor judecători și a promis că va interveni pentru soluționarea favorabilă a două dosare civile.

„Totodată, în perioada decembrie 2025-mai 2026, inculpatul, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu și prevalându-se de influența și autoritatea conferite de funcția deținută, a acceptat promisiunea și a primit, în mod repetat, în mod direct, pentru sine, suma de aproximativ 110.000 de euro, bunuri ori alte foloase necuvenite de la diverse persoane interesate în soluționarea favorabilă a unor cauze penale, administrative ori profesionale. În schimbul acestor foloase, acesta și-a exercitat sau a promis că își va exercita influența asupra unor funcționari publici, procurori, polițiști, personal din cadrul instituțiilor publice ori alte persoane cu atribuții decizionale, pentru a determina urgentarea unor proceduri, obținerea unor soluții favorabile, intervenții în dosare penale, intervenții pentru urgentarea demersurilor privind redobândirea permisului de conducere, facilitarea unor transferuri profesionale, emiterea unor avize și documente sau intervenții pentru sprijinirea unor afaceri și proiecte economice, inclusiv prin facilitarea unor contacte și demersuri pe lângă funcționari publici și persoane cu funcții de conducere din cadrul unor instituții publice”, se arată în comunicat.

Cu privire la Teodor Niță, procurorii au explicat: „La data de 15 ianuarie 2026, în prezența a două persoane, inculpatul ar fi exercitat demersuri de influențare a unui ofițer din cadrul ISUJ Constanța, în scopul neaplicării măsurilor legale față de o societate controlată, administrată de o persoană apropiată inculpatului. În concret, inculpatul, prevalându-se de autoritatea și influența conferite de funcția de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, i-a solicitat ofițerului să comunice măsurile necesare pentru evitarea dispunerii sancțiunii încetării activității comerciale față de societatea controlată și să adopte o conduită administrativă favorabilă unui om de afaceri”.

Înalta Curte de Casație și Justiție va decide dacă se impune sau nu măsura arestului preventiv pentru 30 de zile în cazul celor doi. Tot astăzi, 15 mai, la ora 11.30, începe ședința în urma căreia Curtea Supremă va lua o hotărâre.

Știrea inițială: Decizia Parchetului General, de reținere pentru 24 de ore, a venit la capătul mai multor ore de audieri a celor doi procurori, Gigi Ștefan și Teodor Niță, ambii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Teodor Niță a fost adus cu duba din orașul de la marginea mării.

Parchetul General a făcut în ultimele zile 13 percheziții într-un dosar de trafic de influență și infracțiuni de corupție, inclusiv la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Printre cei vizați sunt și cei doi procurori, Gigi Ștefan și Teodor Niță. Dosarul penal deschis se referă la fapte de corupție comise în perioada decembrie 2025-mai 2026.

De asemenea, anchetatorii au găsit 100.000 de euro în biroul procurorului Gigi Ștefan și încă 30.000 de euro în mașina acestuia.

Gigi Ștefan a fost procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, iar Teodor Niță a fost subordonatul lui.

Cine sunt Gigi Ștefan și Teodor Niță, cei mai influenți procurori din Constanța

Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță sunt considerați printre cei mai influenți procurori din parchetele constănțene. Aceștia și-au format în timp o rețea de putere în justiția de la malul mării, mai ales în perioada administrației locale dominate de tandemul Radu Mazăre – Nicușor Constantinescu, alături de Sorin Strutinsky, omul care gestiona afacerile grupării, susține g4media.ro.

Gigi Ștefan a fost jandarm și a devenit procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța la sfârșitul anilor ‘90, o perioadă în care magistrații puteau fi recrutați printr-un simplu interviu la Ministerul Justiției. În 2002, a fost premiat de fostul președinte Ion Iliescu, prin decret prezidențial, cu diploma «Meritul judiciar», alături de alți zeci de procurori din întreaga țară, pentru „contribuția importantă în justiție”. Decretul a fost contrasemnat și de fostul premier Adrian Năstase, susține g4media.ro. Gigi Ștefan a fost șeful tuturor parchetelor din Constanța. Din 2016, a condus aproape 8 ani Parchetul de pe Lângă Curtea de Apel Constanța, până la începutul lui 2024, când a fost delegat procuror general adjunct al PCA.

Teodor Niță a fost judecător, apoi avocat, revenind ulterior în magistratură ca procuror, după un episod controversat care a dus la ieșirea sa din sistem. În ultimii ani s-a ocupat în special de dosare privind traficul de deșeuri din Portul Constanța. Numele său a apărut public din cauza ieșirilor nervoase și a unor decizii luate ca procuror, una fiind internarea la psihiatrie a bărbatului care l-a scuipat pe fostul președinte Traian Băsescu la Constanța, în 2014.

