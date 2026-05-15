Prețul benzinei și al motorinei în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, vineri, 15 mai 2026

Cât costă un litru de benzină, vineri, 15 mai 2026

Cea mai ieftină benzină standard se găsește vineri, 15 mai 2026, la prețul de 9,12 lei/l, preț neschimbat de săptămâna trecută, și este la Petrom.

Și la Socar, prețul a rămas constant, astfel că benzina se vinde cu 9,14 lei/l încă de luni.

Și Rompetrol menține prețul la carburant din ziua precedentă și îl vinde vineri, 15 mai 2026, cu 9,18 lei/l.

De asemenea, în stațiile OMV, benzina se găsește la costul care era și luni, respectiv 9,18 lei/l.

Nici MOL nu a umblat la prețuri, astfel că benzina este la ei tot 9,18 lei/l.

Și stațiile Lukoil au menținut neschimbat prețul benzinei și o vinde azi tot cu 9,18 lei/l.

Raportat pe orașe, benzina standard se găsește vineri, 15 mai 2026, la prețul 9,12 lei/l, preț constant de vineri, în patru dintre cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Timișoara, Iași și Constanța. În Cluj-Napoca, cea mai ieftină benzină standard costă 9,09 lei/l, preț rămas neschimbat de luni.

Cât costă un litru de motorină, vineri, 15 mai 2026

Prețul unui litru de motorină standard în București este vineri, 15 mai 2026, de 9,44 de lei/l, comparativ cu 9,38 lei/l, cât a fost joi (o creștere de 0,06 lei), și se găsește la Petrom și o stație Rompetrol.

Celelalte stații Rompetrol din București au majorat prețul de ieri, fiind azi la 9,54 lei/l, comparativ cu 9,44 de lei/l, prețul de joi (o creștere de 0,10 lei). Carburantul are același cost și la stațiile OMV, respectiv 9,54 de lei/l, după ce și aici s-a scumpit cu 10 bani comparativ cu joi.

Tendința se observă și la MOL, unde motorina se găsește vineri, 15 mai 2026, la prețul de 9,54 de lei/l, cu 0,10 lei mai mult decât era ieri.

Stațiile Socar au menținut prețul carburantului încă de marți, de 9,59 de lei/l.

Același preț de ieri, de 9,59 de lei/l, este afișat astăzi și la stațiile Lukoil din București.

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește vineri, 15 mai 2026, la prețul de 9,44 de lei/l, în două dintre cele cinci orașe monitorizate, respectiv București și Timișoara, La Cluj-Napoca, motorina este ușor mai ieftină și se vinde cu 9,37 de lei/l, la fel ca și ieri, iar în Iași și Constanța, motorina se vinde cu 9,48 lei/l.

Unde găsesc șoferii români cei mai ieftini carburanți vineri, 15 mai 2026

Cele mai mici prețuri afișate vineri, 15 mai 2026, arată valori apropiate de cele din weekend.

Potrivit peco-online.ro, cea mai ieftină benzină standard costă 8,95 de lei per litru, preț neschimbat de luni, și se găsește la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș.

Cea mai ieftină motorină standard costă 9,37 de lei/l, cu 0,02 lei/l mai scumpă decât joi, și este la stația DHR din Cluj-Napoca, județul Cluj.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

