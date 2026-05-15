Kaufland reduce prețul pentru peste 500 de produse

Retailerul german Kaufland continuă procesul de extindere în România, inaugurând un nou magazin orașul Chitila, județul Ilfov. Noua unitate este amplasată pe Șoseaua Banatului nr. 2B și are o suprafață totală de 6.500 de metri pătrați, dintre care aproximativ 3.000 de metri pătrați sunt destinați spațiului interior de vânzare, scrie Profit.ro.

Compania a anunțat crearea a 70 de noi locuri de muncă, dar și reduceri la peste 500 de produse, care acoperă alimente de bază, lactate, cafea, dulciuri, gustări și produse congelate. În ofertă sunt incluse și articole pentru uz casnic, produse de îngrijire personală, produse pentru copii și hrană pentru animale.

Branduri noi introduse în magazinele Kaufland

Retailerul a anunțat și introducerea în magazinele din România a brandurilor Crivit, Silvercrest, Livarno, Esmara și Lupilu.

Produsele vor fi disponibile treptat și vor completa gama de articole nealimentare din magazinele Kaufland. Noile branduri vor înlocui mărcile existente din categoria non-food, precum Newcential, Spice&Soul, Oyanda, Liv&Bo și Kuniboo.

Kaufland are peste 190 de magazine în România

Odată cu deschiderea noului magazin din Chitila, Kaufland ajunge la o rețea națională de peste 190 de hipermarketuri.

Alături de Lidl, compania face parte din grupul german Schwarz, cel mai mare grup de retail alimentar din Europa și al patrulea cel mai mare retailer din lume după cifra de afaceri.

În România, afacerile Kaufland au crescut cu 6% în 2024, ajungând la aproape 19,6 miliarde de lei, echivalentul a 3,87 miliarde de euro. În 2023, compania raportase afaceri de 18,3 miliarde de lei.

Grupul Schwarz în România este parte a Schwarz Group, unul dintre cele mai mari grupuri internaționale din domeniul retailului. În România, Schwarz Group operează prin mai multe divizii, inclusiv:

Schwarz Global Services Hub România: un centru de servicii IT și administrative situat în București, care oferă soluții digitale și suport pentru companiile din cadrul grupului, cum ar fi Lidl, Kaufland, Schwarz Produktion și PreZero. Acest hub asigură dezvoltarea și implementarea de tehnologii inovatoare, servicii financiare și administrative pentru întreg grupul

Schwarz. Retail: prin magazinele Lidl și Kaufland, Schwarz Group este unul dintre cei mai importanți jucători pe piața românească de retail alimentar.

