Cod galben în 20 de județe

În intervalul 16 mai, ora 14.00 – 17 mai, ora 12.00, în sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, potrivit ANM.

Vor fi averse, descărcări electrice și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi însemnate, în general de 25-50 l/mp.

Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50-70 km/h și izolat vor fi vijelii.

Informare meteo ANM

În intervalul 16 mai, ora 12.00 – 17 mai, ora 15.00, se vor înregistra instabilitate atmosferică, averse, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, răcire accentuată.

În a doua parte a zilei de sâmbătă (16 mai) și în noaptea de sâmbătă spre duminică (16/17 mai) vremea va fi în general instabilă în sudul, vestul, nord-vestul, centrul țării și la munte. Vor fi ploi ce vor avea și caracter torențial și se vor acumula cantități de apă, în general de 20-50 l/mp. Temporar vor fi descărcări electrice și pe arii restrânse va cădea grindină.

Sâmbătă vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor și izolat vor fi vijelii (rafale în general de 40-60 km/h).

Duminică vremea se va răci, mai accentuat în regiunile sudice și sud-vestice unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată.

Notă: Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi și în după-amiaza și seara de vineri (15 mai), în vestul și sud-vestul țării, dar pe arii restrânse.

