Coșmar financiar după ce a închiriat un Lamborghini

Un simplu limitator de viteză a transformat weekendul de vis al unui tânăr de 21 de ani într-un adevărat coșmar financiar. Aflat la volanul unui Lamborghini închiriat, băiatul a distrus partea frontală a supercarului după ce a trecut peste denivelarea dispusă transversal pe carosabil, într-o comună din Franța.

Incidentul s-a produs în timp ce tânărul conducea liniștit prin localitate cu bolidul de lux.

Totul s-a schimbat în câteva secunde: un zgomot puternic, urmat de desprinderea elementului frontal aerodinamic al vehiculului, care a rămas pe carosabil. Informația, publicată de pagina CamRoute France, s-a răspândit rapid pe rețelele sociale.

Supercarurile nu sunt construite pentru drumurile obișnuite

Jurnaliști francezi spun că astfel de mașini au fost proiectate pentru autostrăzi și circuite, nu pentru limitatoarele de viteză întâlnite frecvent în localități.

Modelele Lamborghini au o gardă la sol extrem de joasă, de doar câțiva centimetri, ceea ce face ca orice obstacol să devină un pericol pentru elementele aerodinamice din partea inferioară a mașinii.

În astfel de situații, chiar și un limitator de viteză perfect regulamentar poate provoca pagube serioase.

Factura ar putea fi uriașă

Dincolo de incident, adevărata problemă este costul reparațiilor. Contractele de închiriere pentru supercaruri prevăd, de regulă, clauze foarte stricte. În astfel de cazuri, chiriașul poate fi obligat să achite franciza maximă prevăzută în contract, la care se adaugă costurile pentru piesele avariate.

Înlocuirea unei lame frontale din fibră de carbon poate costa zeci de mii de euro, mai ales că multe dintre componente sunt fabricate special pentru fiecare model. La aceste sume se pot adăuga și cheltuieli de transport al vehiculului, precum și eventuale penalizări din partea companiei de închiriere, dacă se constată încălcarea condițiilor contractuale.

