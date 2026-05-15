„Ne-a stricat vacanța”

Un tată din comitatul Durham, Tommy Hudson, susține că a surprins doi angajați ai hotelului Elios Hill din Creta, Grecia, în timp ce răscoleau prin lucrurile personale ale familiei sale și beau dintr-o sticlă de Sprite, în timpul unei vacanțe organizate de Jet2.

Incidentul a avut loc în august 2024, când familia Hudson, Tommy, fost marinar, soția sa Joanne și fiica lor de doi ani, Elsie, petrecea un sejur de lux în valoare de 4.600 de lire sterline, peste 5.300 de euro.

„Această întâmplare ne-a stricat vacanța. În loc să ne relaxăm, am vorbit zilnic despre ce s-a întâmplat și ne-am verificat constant camerele de supraveghere pentru a ne asigura că nu s-a mai întâmplat nimic”, a declarat Tommy.

Au scotocit prin bagaje și au băut din sticlele de suc

Într-un videoclip surprins de camera de supraveghere instalată de bărbat, un angajat al hotelului poate fi văzut cum scotocește într-o pungă lăsată în cameră și printre obiectele de pe rafturi.

Într-o altă înregistrare, un alt angajat bea din sticla de Sprite a familiei înainte de a o pune la loc și de a lua un card de acces în cameră.

Deși nu există dovezi că vreun obiect ar fi fost furat, familia Hudson a fost profund afectată de eveniment.

În penultima zi, am văzut cum unul dintre angajați a băut din sticla noastră de apă și a luat cardul de acces. A trebuit să schimbăm cheile, de teamă că s-ar putea întoarce în cameră. Camera de supraveghere nici măcar nu era ascunsă, era pusă pur și simplu într-un colț al camerei.

A respins oferta de pace a hotelului, angajații au fost concediați

Hotelul a reacționat la plângere, oferindu-i familiei o excursie la un club de pe plajă cu transport, mâncare și băuturi incluse, precum și posibilitatea de a face check-out mai târziu în ultima zi.

Cu toate acestea, un alt incident a avut loc, iar Tommy a decis să contacteze compania Jet2.

Compania aeriană și hotelul au confirmat că cei doi angajați implicați au fost demişi și au oferit familiei Hudson o compensație financiară de 320 de lire (370 de euro).

Care „vacanțe de încredere”?

Tommy a considerat că oferta este insuficientă: „Nu mi se pare că au luat situația în serios. Sloganul lor este «Vacanțe de încredere», dar după ce s-a întâmplat asta, nu mai pot avea încredere în ei. Este dezgustător, mai ales că ultimele noastre 8 vacanțe cu Jet2 au fost minunate”.

În acest context, Tommy a decis să ducă plângerea sa mai departe, apelând la ABTA (Asociația Britanică a Agențiilor de Turism).

Un purtător de cuvânt al Jet2 a declarat că „dorim să ne exprimăm scuzele sincere domnului Hudson pentru această experiență. Înțelegem că hotelul a investigat în totalitate situația și a luat măsurile adecvate în privința personalului implicat. Am luat legătura cu domnul Hudson pentru a ne cere scuze și pentru a-i oferi un gest corespunzător de bunăvoință”.

