Un refugiu sălbatic: „Insula Șerpilor”

Situată pe lacul Prespa, la granița dintre Macedonia de Nord, Grecia și Albania, insula Golem Grad este o adevărată comoară ascunsă care pare desprinsă dintr-o legendă.

Cunoscută și ca „Insula Șerpilor”, Golem Grad a fost inaccesibilă vizitatorilor până în 2008, când a fost deschisă publicului. În prezent, insula deține statutul de rezervație naturală protejată și este considerată unul dintre cele mai importante areale de biodiversitate din Balcani.

Insula și-a câștigat porecla datorită numărului impresionant de șerpi care o populează. Potrivit călătorului și vloggerului Robert Daceșin, în jur de 7.000 de șerpi de apă și peste 2.000 de vipere cu corn trăiesc aici.

„Asta înseamnă mai mult de 100 de șerpi pe hectar”, a explicat Daceșin după vizita sa pe insulă. Pe lângă șerpi, Golem Grad găzduiește broaște țestoase, specii rare de plante și numeroase păsări.

Vestigii arheologice și istoria Insulei Șerpilor

Pe lângă bogăția naturală, insula adăpostește și urme ale civilizațiilor antice. Vestigiile unor construcții vechi și o biserică protejată de stat stau mărturie pentru o istorie bogată, ce datează din perioada antică, după cum subliniază Blic.

Accesul pe insulă se face cu barca din satul Konjsko. Din cauza terenului accidentat și a faunei sălbatice, vizitatorii sunt sfătuiți să exploreze insula doar împreună cu un ghid.

Pentru cei care caută un refugiu departe de aglomerație și turismul de masă, Golem Grad este una dintre ultimele destinații cu adevărat sălbatice din Balcani. În ultimii ani, insula a atras tot mai mulți aventurieri și pasionați de natură, dornici să descopere peisaje unice și o faună nealterată.

