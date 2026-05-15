La Alba Iulia, cei care au făcut armata în anii ‘90 au venit la Batalionul 136 Geniu „Apulum”. De aici, rezerviștii au fost transportați cu autocarele în poligonul de la marginea orașului, unde fiecare a efectuat o sesiune de tragere cu pistolul-mitralieră. Au fost evaluați, inclusiv din punct de vedere medical și psihologic, înainte de participarea la activități. La întoarcerea la unitate, au luat masa (fasole cu ciolan), după care au plecat spre casă. 

Cum a arătat ziua de mobilizare

Pentru majoritatea bărbaților prezenți, cei mai mulți trecuți bine de vârsta de 50 de ani, a fost un moment de reamintire a perioadei când au făcut armata. Unii s-au bucurat și au spus că au făcut față cu brio zilei de instrucție, alții au susținut că „deja au o vârstă”, nu mai fac față ca pe vremuri și că e timpul pentru cei mai tineri. Potrivit organizatorilor, prezența rezerviștilor a fost în procent de aproximativ 90%, raportat la totalul „chemărilor” care au fost transmise anterior desfășurării exercițiului. 

Ziua de mobilizare a arătat astfel: la ora 7:00, toți cei chemați s-au prezentat la sediul unității militare. Aici au primit echipamentul militar, după care, în echipe de câte 50, au fost transportați cu autocarul la poligonul de tragere. Au fost debarcați în fața porții de acces, unde au vizitat o expoziție de tehnică de luptă de care beneficiază în prezent Armata Română. Ulterior au fost informați în legătură cu regulile și măsurile de siguranță, după care „au făcut cunoștință” cu pistolul-mitralieră cu care urmau să efectueze repriza de tragere. Tot aici au primit instrucțiunile privind ochirea țintelor din poligon. 

După prezentarea componentelor armei, au efectuat o repriză de tragere în gol, fără muniție, după care au intrat în zona în care au efectuat tragerea cu muniție reală. Fiecare echipă de rezerviști a petrecut în poligon circa o oră. 

„Tehnica de acum este mult mai avansată”

„A fost o experiență interesantă. Tehnica de acum este mult mai avansată. Ar fi bine ca toți tinerii să meargă în armată. Sunt și femei acum, de ce să nu facă toți armata”, a spus Nicu, un bărbat de 48 de ani, dintr-o comună aflată la câțiva kilometri de Alba Iulia. Stelian Cristea are 50 de ani și lucrează la Serviciul Județean de Ambulanță Alba. „A fost un exercițiu reușit. Este o diferență foarte mare față de perioada când am făcut eu armata. Mă bucur de ceea ce văd, că avem o armată dotată. Ne-am adus aminte de ce am făcut noi înainte, dar și că noi trebuie să apărăm țara asta. Mi-ar plăcea să fie organizate mai des și cred că ar fi bine ca orice bărbat să facă măcar câteva luni de armată. Aici, toată lumea vorbește frumos, te respectă. Odată ce ai îmbrăcat uniforma, simți că ești cineva”, a spus rezervistul, liberat în anul 1996.

Printre sutele de bărbați prezenți am găsit și două tinere, care sunt rezerviști voluntari.

„Sunt sublocotenent în batalionul de infanterie de rezervă din Alba Iulia. Exercițiul de mobilizare coincide cu perioada de instruire anuală a rezerviștilor voluntari și ne bucurăm că putem participa”, a spus Claudia Pașcan. Colega acesteia, Iulia Toma, are gradul de sergent și provine dintr-o familie de militari: „Mi-am dorit mult să ajung aici, ca să particip și eu la exercițiu. În armată sunt zile și zile, uneori este mai greu, când are loc instrucție, dar per total ne simțim foarte bine”. 

Iulia Toma și Claudia Pașcan, rezerviste militare

Rezerviștii voluntari reprezintă personalul selecționat pe bază de voluntariat, care consimte, pe bază de contract individual pe durată determinată, să se încadreze în statele de organizare ale structurilor din cadrul MApN. Primul contract se încheie pe o perioadă de 4 ani, iar următoarele pe o perioadă de maximum 3 ani.

Nicio situație de tensiune

Exercițiul este coordonat de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

„Obiectivele pe care le urmărim sunt de a reoferi rezerviștilor un nivel minim de instruire și, de asemenea, să realizăm coeziunea dintre personalul militar și cel rezervist  în vederea evaluării nivelului capacității acestora. Rezerviștii se comportă normal, chiar nu am avut nicio situație de tensiune sau stare negativă. Este, aș zice, poate peste media celorlalte exerciții. Nivelul lor de instruire este în media normală, în sensul în care o parte din ei trag și se comportă într-un mod foarte bun, iar alții, bineînțeles, au cam uitat deprinderile acumulate pe tipul satisfacerii stagiului militar. Cu această ocazie și le reamintesc și sperăm noi să atingem acel grad de minimă instruire pe care îl dorim”, a afirmat colonelul Mihai Băltășescu, directorul exercițiului Mobex Alba-Hunedoara. 

Acesta a completat că termenul de prezentare a vizat și verificarea, într-o situație reală, a timpului în care rezerviștii au ajuns la unitatea militară la care au fost arondați. Chiar dacă legea prevede pentru cei care nu s-au prezentat și amenzi, Băltășescu a precizat că vor fi analizate toate situațiile „de la caz la caz”, iar dacă se vor aplica sancțiuni, vor fi avertismente.

Colonelul Mihai Băltășescu, directorul exercițiului Mobex Alba-Hunedoara

Trei metode de chemare 

Pentru acest exercițiu, etapa de anunțare a rezerviștilor s-a finalizat luni seara (11 mai 2026) și s-a făcut prin trei metode: înmânarea directă a ordinelor de chemare, realizată în procent de 65%, prin intermediul rudelor (31%), iar 4% prin afișare.

„Revenim în Alba cu un exercițiu de acest nivel după 10 ani, iar în Hunedoara, după 8 ani. Scopul exercițiului este, evident, verificarea pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare, prin desfășurarea simultan în cele două județe limitrofe a obiectivelor. Acestea nu sunt stabilite doar pentru structurile cu responsabilități în domeniul apărării și securității naționale, ci și pentru administrația publică locală și operatori economici”, a spus generalul de brigadă Adrian Vasiliu, locțiitorul șefului Direcției personal și mobilizare din cadrul Statului-Major al Apărării. 

Generalul de brigadă Adrian Vasiliu

Potrivit acestuia, exercițiul în ansamblu constă în verificarea viabilității planurilor și documentelor de mobilizare prin punerea lor în practică, verificarea dispozitivului de mobilizare, verificarea viabilității fluxului de anunțare, de prezentare a rezerviștilor la indicative, verificarea documentelor la prezentarea la indicativ, executarea triajului medical, executarea triajului psihologic, echiparea și constituirea subunității. 

În acest an vor avea loc două exerciții de mobilizare: unul în județele Neamț, Suceava și Botoșani în luna septembrie și altul în București și Ilfov în luna octombrie.

