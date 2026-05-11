PIB-ul pentru anul 2024 a fost de 17,2 miliarde de dolari

Coreea de Nord a câștigat aproximativ 13 miliarde de dolari în ultimii trei ani prin furnizarea de asistență militară Rusiei pentru războiul acesteia împotriva Ucrainei, a raportat luni Nikkei Asia, citând serviciile de informații sud-coreene, relatează The Moscow Times.

Suma, dacă va fi confirmată, reprezintă un profit economic major pentru Phenian, care nu publică date statistice. Estimările ONU au plasat PIB-ul Coreei de Nord pentru anul 2024 la 17,2 miliarde de dolari, în timp ce banca centrală a Coreei de Sud l-a estimat la 25,3 miliarde de dolari.

În schimbul armelor și al soldaților, Phenianul a primit valută, resurse energetice și tehnologii militare critice, ceea ce a ajutat regimul să eludeze sancțiunile internaționale.

Rusia și Coreea de Nord și-au consolidat legăturile militare, economice și culturale după invazia Ucrainei din 2022. În 2024, cele două țări au semnat un tratat de apărare reciprocă, care le obligă să își ofere sprijin militar în cazul în care oricare dintre ele este atacată.

Livrări profitabile către Rusia

Numai în 2025, livrările Coreei de Nord către Rusia – constând în artilerie reactivă, proiectile și rachete balistice cu rază scurtă de acțiune – au fost evaluate între 7 miliarde și 13,8 miliarde de dolari, conform Institutului pentru Strategia Securității Naționale, un institut de cercetare din Seul finanțat de guvern.

De asemenea, se estimează că Rusia a plătit peste 600 de milioane de dolari pentru desfășurarea trupelor nord-coreene începând cu sfârșitul anului 2024. Trimiterea trupelor a urmat unei incursiuni ucrainene surpriză în regiunea Kursk, din sud-vestul Rusiei, în luna august a aceluiași an.

În februarie, un parlamentar sud-coreean care a vizitat Ucraina a declarat că aproximativ 10.000 de membri ai forțelor speciale nord-coreene, 10.000 de ingineri și „sute” de operatori de drone se aflau în continuare în zona de conflict.

În aceste condiții, Coreea de Nord a plătit un preț mare în vieți omenești în schimbul sprijinului acordat Rusiei. Conform estimărilor Serviciului Național de Informații al Coreei de Sud, aproximativ 6.000 de soldați nord-coreeni fuseseră uciși sau răniți până la jumătatea lunii februarie.

Unele rapoarte sugerează că Phenianul s-ar putea pregăti să trimită trupe suplimentare pe linia frontului pentru a consolida operațiunile rusești.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE