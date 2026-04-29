„Au murit o moarte eroică”

Kim Jong-un a elogiat militarii trimiși să sprijine Rusia în războiul din Ucraina și a vorbit public despre cazuri în care soldații ar fi ales să se autodetoneze pentru a evita capturarea. Declarațiile au fost făcute la inaugurarea unui monument ridicat la Phenian în memoria militarilor nord-coreeni căzuți în conflict.

Liderul suprem al Coreei de Nord, Kim Jong-un, depune flori în cadrul unei ceremonii de inaugurare a unui complex muzeal și memorial dedicat militarilor nord-coreeni care au participat la eliberarea regiunii Kursk din Rusia. Sursa foto: Profimedia Images

Potrivit agenției de stat Korean Central News Agency, Kim Jong-un a menționat de două ori în discursul său soldați care „s-au autodetonat”. El a afirmat că există o doctrină militară potrivit căreia soldații trebuie să își ia viața, dacă riscă să fie luați prizonieri.

În fața rudelor militarilor și a unor oficiali ruși de rang înalt, liderul de la Phenian a lăudat „eroii care au ales fără ezitare autodetonarea, un atac sinucigaș, pentru a apăra marea onoare”. Totodată, acesta a declarat: „Nu au așteptat nicio compensație, deși au săvârșit fapte remarcabile. Au murit o moarte eroică”.

Mii de soldați nord-coreeni, trimiși în sprijinul Rusiei

După declanșarea invaziei ruse în Ucraina, regimul de la Phenian ar fi încheiat în 2024 un acord militar cu Moscova, care ar include și clauze de sprijin reciproc.

Serviciile de informații sud-coreene și occidentale estimează că regimul din Coreea de Nord a trimis de atunci cel puțin 10.000 de soldați și zeci de mii de containere cu armament pentru a sprijini Rusia.

Potrivit acelorași evaluări, pierderile nord-coreene ar fi fost semnificative, cu mii de militari uciși.

Afirmațiile lui Kim Jong-un vin după informații potrivit cărora soldații nord-coreeni din Ucraina ar fi fost obligați să se sinucidă pentru a evita să cadă prizonieri. Aceste relatări s-au bazat pe date furnizate de serviciile ucrainene și pe mărturia unui militar nord-coreean capturat.

Teste de rachete și temeri internaționale

În paralel, Coreea de Nord și-a intensificat în acest an testele de armament, inclusiv lansări de rachete cu rază scurtă de acțiune. Există temeri că armata nord-coreeană acumulează experiență reală de luptă prin implicarea alături de Rusia.

În această lună, Phenianul a anunțat testarea mai multor rachete Hwasong-11, cunoscute și sub denumirile KN-23 sau KN-24. Ucraina susține că aceste rachete au fost livrate Moscovei pentru a fi folosite în războiul împotriva Kievului.

Vladimir Putin i-a mulțumit lui Kim Jong-un că l-a ajutat să „elibereze” regiunea Kursk de ucraineni: „Aș dori să-mi exprim profunda recunoștință”

În urmă cu doar câteva zile, președintele rus Vladimir Putin a transmis un mesaj oficial participanților la ceremonia de deschidere a Complexului Memorial și Muzeului Isprăvilor Militare ale Eroilor Operațiunii Militare Străine, eveniment desfășurat în capitala Coreei de Nord, Phenian.

Liderul de la Kremlin i-a adresat mulțumiri directe omologului său, Kim Jong-un, pentru finalizarea rapidă a acestui proiect de mare anvergură.

Vladimir Putin a subliniat că inaugurarea coincide simbolic cu aniversarea „eliberării” regiunii Kursk. „Aș dori să-mi exprim profunda recunoștință față de dumneavoastră, dragă tovarășe Kim Jong-un, și față de toți cei care au contribuit la implementarea unui proiect de o asemenea amploare în cel mai scurt timp posibil – cu ocazia aniversării eliberării regiunii Kursk de sub invadatori”, a transmis Vladimir Putin. Acesta și-a exprimat convingerea că, prin eforturi comune, parteneriatul strategic cuprinzător dintre Federația Rusă și Coreea de Nord va continua să se consolideze în mod constant.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE