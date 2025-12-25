Regimul de la Beijing a afișat progrese evidente în construcţia primului său submarin cu propulsie nucleară, fotografiile difuzate de mass-media de stat arătând o carenă în mare parte finalizată.

Aceste fotografii au fost făcute publice în urma unei inspecții efectuate de Kim Jong-un la șantierul naval responsabil de construcția submarinului.

Cu acest prilej, dictatorul nord-coreean a vorbit despre un „pas crucial” în modernizarea şi înarmarea nucleară a forțelor navale ale Phenianului. În același timp, Kim Jong-un a susținut că planul Coreei de Sud de a se înzestra cu un submarin cu propulsie nucleară constituie „un act ofensiv” care încalcă grav securitatea şi suveranitatea maritimă a Coreei de Nord.

Reacția liderului de la Phenian vine după ce administrația Trump a decis să ridice parțial restricțiile privind îmbogățirea uraniului de către Coreea de Sud pentru a construi o flotă de submarine cu propulsie nucleară care i-ar permite să contracareze superioritatea nucleară a Coreei de Nord.

Nu este clar cât de aproape este Coreea de Nord de finalizarea „submarinului strategic nuclear”, dar pare a fi aproape. „Faptul că nava este prezentată în întregime pare să indice că majoritatea echipamentelor au fost deja instalate şi că este aproape gata să fie lansată la apă”, afirmă Moon Keun-sik, un fost ofiţer în Marina sud-coreeană.

În prezent, doar șase țări dețin și operează submarine nucleare, un atu cu care Coreea de Sud speră să inverseze superioritatea actuală a Coreei de Nord, care are în prezent o flotă de aproximativ 70 de submarine cu motoare diesel-electrice, aproape triplu față de vecinul său din sud.

Presa de stat din Coreea de Nord a mai relatat joi că dictatorul Kim a supravegheat testarea unui „nou tip de rachetă antiaeriană de mare altitudine și rază lungă de acțiune”, deasupra Mării Japoniei.

„Racheta lansată a lovit cu precizie ținta fictivă la o altitudine de 200 de kilometri”, a scris KCNA, potrivit AFP.

