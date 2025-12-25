Potrivit Autorității tanzaniene pentru aviație civilă, elicopterul s-a prăbuşit de la aproximativ 4.700 de metri altitudine, în zona taberei Barafu. Cauzele accidentului nu sunt cunoscute deocamdată.

Simon Maigwa, un comandant al poliţiei locale, a declarat că aparatul de zbor s-a prăbușit în jurul orei locale 17:30, în timpul unei misiuni de savare medicală. Cele cinci victime sunt pilotul, de naţionalitate zimbabwiană, doi turişti cehi, un ghid și un medic.

Aproximativ 50.000 de turiști urcă anual pe Kilimanjaro, un munte din nord-estul Tanzaniei supranumit „Acoperișul Africii”.

În iunie, Uniunea Europeană a inclus companiile aeriene din Tanzania pe lista cu risc ridicat.

În 2022, 19 oameni au murit în urma părbușirii unui avion în Lacul Victoria, cel mai mare din Africa. În 1999, douăsprezece persoane, dintre care zece turişti americani, au murit într-un accident aviatic în nordul Tanzaniei.

