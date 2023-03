Armata nord-coreeană a testat acest nou sistem de arme de marţi până joi, în largul coastei provinciei Hamgyong de Sud. Misiunea acestui sistem este, potrivit agenției de stat KNCA, de a „produce un tsunami radioactiv pe scară largă” printr-o explozie subacvatică şi să distrugă navele şi porturile inamice.

North Korean state media notes that Kim Jong Un oversaw recent weapons test, including of a “a new underwater offensive weapon system.” KCNA describes it as “unmanned underwater nuclear attacking vessel ‘Haeil”. (No previous indication that such a program existed in DPRK.) pic.twitter.com/LHHp4V8B3D