Armele nord-coreene, cu componente occidentale, ucid ucraineni în războiul lui Putin. Dar implicațiile sunt mult mai mari | Analiză

La 2 ianuarie, un tânăr inspector ucrainean de arme, Kristina Kimaciuk, a aflat că o rachetă cu aspect neobișnuit s-a prăbușit într-o clădire din Harkov. Ea a început să-și sune contactele din armată. În decurs de o săptămână, experta în muniție a recuperat rămășitele de rachetă.

A fotografiat fiecare piesă, inclusiv șuruburile și cipurile de computer mai mici decât o unghie. A realizat imediat că nu are în față o rachetă rusească, dar provocarea era să demonstreze asta.

În mijlocul resturilor de metal, Kimaciuk a identificat un caracter minuscul din alfabetul nord-coreean.

Apoi a dat peste un detaliu mai grăitor; numărul 112 fusese ștampilat pe părți ale carcasei. Aceasta corespunde cu anul 2023 în calendarul nord-coreean.

Și-a dat seama că are în față prima dovadă concretă că armele Phenianului erau folosite de ruși pentru a-i ataca țara.

„Am auzit că au livrat arme în Rusia, dar acum am putut să văd dovezile, să le investighez într-un mod pe care nimeni nu a mai putut să să-l facă până acum”, a declarat experta ucraineană.

Cu toate discuțiile recente despre simulările de lansări nucleare suprevizate de dictatorul Kim Jong Un, amenințarea imediată este acum capacitatea Coreei de Nord de a alimenta războaiele existente și instabilitatea globală.

Kimaciuk a descoperit că racheta nord-coreeană beneficiază „de cea mai recentă tehnologie străină”. Majoritatea pieselor electronice au fost fabricate în SUA și în Europa, în ultimii ani. A existat chiar și un cip de computer american fabricat în martie 2023.

Coreea de Nord a procurat ilegal componente vitale, le-a adus în țară, a asamblat racheta și a expediat-o în secret în Rusia, care a folosit-o în prima linie. Totul în câteva luni.

Multe dintre cipurile de computer care fac parte integrantă din armele moderne, care le ghidează prin aer către țintele vizate, sunt aceleași cipuri care sunt folosite pentru a controla telefoanele, mașinile de spălat și automobilele noastre, spune Spleeters.

On January 2nd, Russia attacked Kharkiv not with a Russian missile. The remains of a (supposedly) North Korean missile were found in the city.



The missile used is similar to an Iskander but it's still another missile – spokesperson on Kharkiv regional prosecution office Dmytro… https://t.co/HZmTltUpOW pic.twitter.com/p1n31KHuw4