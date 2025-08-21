Raportul precizează că baza nedeclarată, cunoscută sub numele de baza Sinpung-dong, găzduiește, cel mai probabil, ICBM-uri cu potențial nuclear, ceea ce constituie „o amenințare directă pentru Asia de Est și pentru continentul american”.

CSIS arată că aceasta face parte dintr-o rețea de „15-20 de baze balistice, centre de întreținere, suport și depozitare de rachete și ogive nucleare pe care Phenianul nu le-a raportat oficial niciodată”.

Potrivit centrului de analiză, acesta este „primul studiu detaliat din surse deschise care confirmă existența bazei”.

Dezvăluirea vine în contextul în care liderul nord-coreean Kim Jong Un a cerut recent o „extindere accelerată” a arsenalului nuclear.

Phenianul a declarat că nu va renunța niciodată la armele nucleare și s-a autoproclamat „putere nucleară ireversibilă”, după eșecul summitului din 2019 de la Hanoi dintre Kim Jong Un și fostul președinte american Donald Trump.