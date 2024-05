Vina acestui eşec a fost dată de autoritățile din Coreea de Nord pe un „accident” legat de „o problemă de fiabilitate a motorului cu oxigen lichid şi kerosen”.

Imagini cu un proiectil în flăcări pe cerul nopţii, care a izbucnit apoi într-o minge de flăcări, au fost difuzate de postul public japonez NHK. Acesta a precizat că momentul tentativei de lansare a fost filmat din nord-estul Chinei.

UPDATE:

According to the Japanese broadcaster NHK, the „missile” launched by North Korea was actually a satellite or a similar object.

The object exploded near the North Korea/China border as a result of a technical malfunction, and the J-alert in Japan's Okinawa was called off.