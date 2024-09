Potrivit medicilor, nu este vorba despre o situaţie urgentă sau gravă, ci „Mister” face investigaţii de rutină pentru problemele sale cronice de sănătate.

Pe de altă parte, Cornel Dinu a mărturisit că a avut mai multe amețeli, din cauza cărora a căzut de mai multe ori în casă.

„Ultimele patru zile nu m-am putut da jos din pat, am zăcut acolo, după ce am căzut de mai multe ori. Am amețit, am căzut, am dărâmat un fotoliu, un scrin, televizorul…”, a declarat Cornel Dinu pentru Fanatik.

„Mi-am spart capul ieri (n.r. – miercuri), la doi centimetri de tâmplă, a țâșnit sângele ca pe front și a trebuit să accept necesitatea spitalizării, ce să fac? Amețelile astea mi-au luat picioarele, care și fără ele mă supără tare”, a continuat Cornel Dinu.

Medicii de la Spitalul Elias Sursele au menţionat că vineri urmează să fie hotărât ce conduită va urma.

În vârstă de 76 de ani, Cornel Dinu a evoluat 454 de meciuri în prima ligă pentru Dinamo, cele mai multe ale unui jucător în istoria clubului bucureștean.

Desemnat cel mai bun fotbalist din România în anii 1970, 1972 și 1974, Cornel Dinu a fost selecționer al României între 1992 și 1993.

Foto: Hepta

