Când, în al doilea an din primul mandat, s-a autoevaluat drept “un geniu foarte stabil”, am fost cât pe ce să înţeleg. Părea o replică (ce-i drept, fără urmă de ironie) la „Foc si furie. In interiorul administratiei Trump”, cartea lui Michael Wolff. Apoi preşedintele Statelor Unite, a repetat cu toată convingerea, de câteva ori, sintagma „geniu stabil” şi „foarte stabil”.