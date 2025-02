Actualul manager tehnic al Farului Constanța marchează această zi specială în mijlocul unei cariere impresionante, atât ca jucător, cât și ca antrenor.

Farul Constana, mesaj emoționant

Farul Constanța a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale: „La mulți ani, Gheorghe Hagi! Managerul tehnic al Farului împlinește astăzi 60 de ani. Un nume, un exemplu, o legendă!”

Realizări recente

În ultimul an, Hagi a inaugurat un hotel în incinta bazei sportive a academiei sale din Ovidiu. Noile investiții, care includ săli de pregătire, săli de mese și un restaurant, s-au ridicat la 8 milioane de euro.

Gânduri la aniversare

Într-un interviu acordat pentru GSP.ro, Hagi a declarat: „Mă simt împlinit din toate punctele de vedere, și sportiv, și familial. Am avut o carieră lungă și frumoasă, mi-am fixat obiective, am câștigat trofee, am jucat la cel mai înalt nivel.”

Întrebat despre cel mai frumos cadou, Hagi a răspuns: „Cel mai frumos cadou va rămâne pentru totdeauna ziua în care m-am născut. Le mulțumesc părinților, fiindcă datorită lor am ajuns unde am ajuns.”

Referindu-se la ce înseamnă numele Hagi, legendarul fotbalist a spus: „Muncă, dedicare, ambiție, motivație. Îmi place să cred că m-am născut cu această mentalitate și am cultivat-o. Eu vreau să câștig mereu, indiferent dacă e un meci sau un antrenament.”

O carieră strălucitoare

În perioada 1982-2001, Hagi a câștigat numeroase trofee, inclusiv șapte titluri de campion (trei în România, patru în Turcia), trei Cupe ale României și Cupa UEFA cu Galatasaray.

Pentru naționala României, Hagi a jucat în 125 de meciuri, marcând 35 de goluri, un record pe care îl împarte cu Adrian Mutu.

Succes și ca antrenor

Ca antrenor, Hagi a fost ales de două ori cel mai bun din România. A câștigat cinci trofee, inclusiv două titluri în SuperLigă, Cupa României și Supercupa României cu Farul, precum și Cupa Turciei cu Galatasaray.

La 60 de ani, Gheorghe Hagi rămâne o figură emblematică a fotbalului românesc, continuând să inspire generații de jucători prin realizările și dedicarea sa.

Ziua Hagi la TVR Sport

Miercuri, 5 februarie, când Gică Hagi împlinește 60 de ani, TVR SPORT lansează o zi cu programe dedicate celui supranumit „Maradona din Carpați”!

„O zi specială pentru cel mai mare fotbalist al nostru devine o zi specială la canalul de sport al Televiziunii Publice, unde publicul îl va reîntâlni pe idolul generațiilor de suporteri în mai multe ipostaze – jucătorul, antrenorul și tatăl de familie Gică Hagi.

Vom urmări, în producții de colecție marca TVR, imagini din arhiva Televiziunii Române cu momente din cariera marelui Hagi care au scris pagini de aur în cartea fotbalului românesc și interviuri-eveniment”, a transmis TVR Sport.

De la ora 11:15, telespectatorii descoperă povestea „norocului” său în ediția „GARANTAT” 100% cu Cătălin Ștefănescu. La 13:30, „Replay – Hagi 50” reamintește cum și-a sărbătorit aniversarea de 50 de ani, iar de la ora 16:00, conferința sa de presă în direct aduce detalii despre planurile sale de viitor.

La ora 18:00, Hagi se destăinuie Irinei Păcurariu în „Rețeaua de idoli”, urmat de emisiunea „Împreună astă seară” (19:00), care oferă o privire asupra familiei sale din 2008.

Seara se încheie cu „Învingătorii” (22:20) și un episod special din „Profesioniștii” (23:00), unde Hagi își amintește copilăria și sprijinul primit din partea familiei.

