Momente dificile depăşite împreună

Imaginea care îi surprinde pe cei doi zâmbind într-o pădure provine dintr-un videoclip publicat în septembrie 2024. Atunci, Kate anunţa încheierea tratamentului de chimioterapie pentru cancer.

În acel videoclip, cuplul regal a împărtăşit experienţa lor legată de boala prinţesei. Au descris cum au făcut faţă situaţiei alături de copiii lor.

Revenire treptată la îndatoririle oficiale

La mijlocul lunii ianuarie, Kate a anunţat că boala sa este în remisie. Ea şi-a reluat treptat angajamentele oficiale spre finalul anului 2024. Pe 14 ianuarie, prinţesa a vizitat spitalul Royal Marsden, unde a fost tratată, pentru a mulţumi personalului.

Absenţă de la premiile BAFTA

Cu toate acestea, Kate nu va participa la ediţia din acest an a premiilor BAFTA. Nici ea, nici soţul ei nu vor fi prezenţi la ceremonia de duminică, 16 februarie, de la Londra.

Gest emoţionant de Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului

Pe 3 februarie, prinţesa de Wales a publicat un nou portret, realizat de fiul ei în vârstă de 6 ani, Prinţul Louis, pentru a marca Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului.

