Andrei Pancu, Euro 2016, meciul de deschidere, Franța – Romania, Sursă foto: Andrei Pancu Via Facebook

În fiecare weekend, Andrei Pancu, un băiat de 15 ani din Iași, are un ritual aparte. El își pregătește fularul alb-albastru și pleacă la meciuri. Recent a atras atenția tuturor când a fost singurul suporter al echipei sale favorite la un meci disputat la Cluj.

„Cu două zile înainte de meci am discutat cu tata și am hotărât să mergem la Cluj, știam că nu mai merge nimeni și am vrut să susținem echipa. Din păcate, tata n-a mai putut veni, dar eu am decis să merg oricum. Am luat trenul, dus-întors, iar pe drum am avut brânză, roșii și pâine, pachet de acasă”, povestește Andrei.

Deși a fost singur în sectorul oaspeților, Andrei nu s-a lăsat intimidat. A cântat atunci când avea ocazia și s-a bucurat de rezultatul final.

„Nu mai aveam speranțe la 2-0 pentru Cluj, dar Poli a reușit egalarea, ceea ce mi-a făcut ziua mai frumoasă. La final, eram singurul suporter fericit din jur. Am reușit, a doua zi, să ajung și la ore, nu am avut probleme””, spune el amuzat.

Pentru Andrei, călătoriile la meciuri sunt deja o obișnuință. Merge constant pe stadion de când avea șase ani iar până acum a fost în aproximativ 30 de deplasări. A asistat la meciuri pe stadioane din Italia, Germania, Spania, Ungaria și chiar Statele Unite.

„Prima mea experiență pe un stadion a fost în 2010, la meciul România – Albania, la Piatra Neamț. De atunci, nu ratez meciurile Politehnicii Iași. Mama nu este mare fan fotbal, dar știe că mă descurc singur și nu își face griji”, explică Andrei.

Andrei Pancu pe Stadionul Oblemenco, Craiova, Sursă foto: Andrei Pancu Via Facebook

Andrei este elev în clasa a IX-a la Colegiul CFR din Iași și, pe lângă faptul că este un suporter devotat, el joacă și fotbal la un club din oraș și își dorește să ajungă profesionist.

„Îmi place mult fotbalul și vreau să devin jucător. Poli Iași este echipa mea de suflet, dar din afară țin cu Napoli și sunt fan Maradona. Cel mai mare vis al meu este să văd România calificată la Campionatul Mondial”, spune băiatul pentru sursa citată.

Pentru el, însă, fotbalul nu este despre atenție sau popularitate, ci despre bucuria de a-și susține echipa, indiferent de situație.

