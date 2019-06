„Misterele lui Mister” costă 39 de lei, dar la comanda online de pe siteul editurii, pasionații poveștilor dezvăluite de Cornel Dinu, beneficiază de 10 lei reducere. Acesta mai are două romane autobiografice scoase, „Zâmbind din iarbă” și „Jucând cu destinul”, fiecare carte fiind disponibilă la prețul de 10 lei, tot online.

”Transpir ca la Guadalajara, dar nu e deloc ușor când ai tăieturi pe inimă. Și nu doresc nimănui asta… Am scris cartea la îndemnul fiului meu după ce mi-a zis că mai am multe de spus. Răul domină în carte așa cum predomină și în acest popor chinuit. În această carte veți vedea că am păcate! Și mulți au, dar nu au curajul să le recunoască. Eu nu regret nimic, sunt drept în fața soartei! Vă invit să descoperiți poveștile în această nouă carte!”, a spus Dinu la lansare.

Alături de Dinu a fost prezentă și micuța nepoțică, Natalia: ”Eu îl iubesc foarte mult pe bunicul meu. Este deștept, foarte bun si frumos”. ”V-am zis că e cea mai reușită din familia Dinu!”, a încheiat Mister.

„Toată lumea îl cunoaște pe Cornel Dinu. A strălucit ca fotbalist, a fost un antrenor de mare clasă, un model călăuzitor pentru ceilalți antrenori și pentru jucătorii săi, precum şi un creator de repere în perioada de bâjbâieli legislative de la începutul anilor ’90. Procuroru’ sau Mister, așa cum i se mai spune, pare să nu mai aibă mistere. «Misterele lui Mister» demonstrează contrariul, dezvăluind alte și alte lucruri neștiute, atât din lumea fotbalului, cât și din lumea largă și rotundă, asemenea unei mingi de fotbal. Poveștile se rostogolesc repede, fazele se succedă în mare viteză, ținând cititorul în priză, făcându-l să stea cu sufletul la gură. Este o carte incitantă, pe care e greu să o lași din mână, care trezește amintiri, care naște întrebări și controverse”, spun cei de la Editura Minerva, acolo unde Dinu și-a publicat cel de-al treilea roman autobiografic.

„În acești ultimi ani orfani de Dumnezeu, fotbalul s-a umplut de neopropagandiști și de milionari cu mărunțiș sub frunți. Când fotbalul nostru a dat semne că se va zdrențui până la ecorșeu, Cornel Dinu s-a tras către scris. Schimbul sau transferul, cum vreți să-l considerați, nu a fost echitabil. Scrisul nu a avut de suferit când unii ziariști au devenit funcționari la federație. Dar fotbalul românesc e cea mai mocirloasă toamnă de când s-a desfrunzit de Cornel Dinu. De la carte la carte, Dinu e mai scriitor. Zidește mai temeinic, are substanță, dozaj, coerență, ispitește și irită. Năvălește printre amintiri, scrie copleșitor despre anii din viața sa, ne plimbă prin lumea lui de miere, sânge, fum, desfătări și revanșe”, scrie jurnalistul Răzvan Ioan Boanchiș, în prefața cărții.

CV Cornel Dinu

s-a născut pe 2 august 1948 la Târgoviște

a evoluat ca fundaș, mijlocaș defensiv

CA JUCĂTOR a evoluat numai pentru Dinamo

a înscris 53 de goluri în 454 de meciuri în Liga 1

a îmbrăcat tricoul naționalei de 75 de ori, marcând 7 goluri

a câștigat de trei ori titlul de Fotbalistul Anului în Ancheta Gazetei (1970, 1972, 1974)

a câștigat 6 titluri și două Cupe cu Dinamo

CA ANTRENOR a câștigat un titlu și două Cupe cu Dinamo

a antrenat Dinamo în patru rânduri, CS Târgoviște, ASA Tg. Mureș, Oțelul, U Cluj, FC Olt și naționala României

