Acuzația a apărut în timpul audierilor din 12-13 mai, într-un dosar de corupție instrumentat de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și de Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO).

Procuror: Andrii Iermak o consulta pe „Veronika Feng Shui” înainte de numirile importante

Anchetatorii investighează presupusa spălare a sumei de 10,5 milioane de dolari, prin proiecte imobiliare de lux din apropierea Kievului.

Iermak a fost pus oficial sub acuzare pe 11 mai, în legătură cu această schemă de spălare de bani, un scandal care îl afectează politic pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski încă de anul trecut.

Potrivit Valentinei Hrebeniuk, procuror în cadrul SAPO, Iermak consulta periodic o persoană cunoscută sub numele de „Veronika Feng Shui Office” în privința unor numiri importante din guvern.

„Persoanele pe care le aproba erau numite în aceste funcții”, a spus Hrebeniuk, adăugând că fostul apropiat al lui Zelenski îi trimitea consultantei datele de naștere ale candidaților înainte de numirea lor.

Înalta Curte Anticorupție din Ucraina a dispus joi arestarea preventivă a lui Andrii Iermak, fostul șef al cancelariei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Iermak este suspectat de implicare într-o vastă schemă de delapidare.

Iermak este vizat și într-o anchetă privind o presupusă schemă de corupție de 100 de milioane de dolari legată de monopolul nuclear de stat Energoatom. Ancheta, deschisă anul trecut, este considerată cea mai amplă investigație de corupție din mandatul lui Zelenski.

Iermak, considerat cândva mâna dreaptă și omul-cheie al lui Zelenski, acumulase o influență fără precedent în funcția de șef al administrației prezidențiale înainte de a demisiona în noiembrie 2025, pe fondul anchetei de corupție.

Ce a spus Andrii Iermak despre „Veronika Feng Shui”

Hrebeniuk a identificat-o pe „Veronika Feng Shui Office” drept Veronika Anikievici, invocând mesaje text trimise de aceasta unui contact numit „Andrei 2025”, în care îl îndemna pe Iermak să riposteze împotriva criticilor săi politici și din mass-media.

„Dacă nu îi oprești, ei vor prelua puterea”, a spus Hrebeniuk că i-ar fi scris Anikievici. „Situația este de așa natură încât ori tu, ori ei”, a continuat ea.

În cursul audierilor, Andrii Iermak a declarat că nu a comunicat cu nicio „ghicitoare” sau „profeți”. Întrebat dacă o cunoaște pe Anikievici, el a răspuns: „Cunosc câteva Veronici. Nu îmi amintesc numele lor de familie”.

Cine este „Veronika Feng Shui”

Schemes, unitatea de investigații a serviciului ucrainean al Radio Europa Liberă, a identificat-o pe Anikievici ca fiind o femeie de 51 de ani din Kiev, care se prezintă drept consultant în astrologie și este înregistrată ca antreprenor ce oferă „servicii individuale”.

Pe baza unor date apărute pe site-uri de recrutare, Schemes a găsit și un CV pe numele ei, în care susține că are studii în „analiză financiară, control și management”.

Folosind date publice, jurnaliștii au descoperit că numărul ei de telefon era salvat în agenda altor persoane drept „Veronika Consultant AB” și „Veronika Anikievici/ghicitoarea lui Iermak”, ceea ce pare să confirme legătura sa cu Iermak.

Din conturile sale de pe rețelele sociale reiese că Anikievici este o susținătoare vocală a lui Iermak și administrează un canal de Telegram numit „Lunar Watch”, unde își promovează consultațiile astrologice.

„Folosindu-mi cunoștințele și experiența în astrologie, îi ajut pe oameni să găsească claritate în procesele vieții lor”, se arată într-una dintre postări.

Cum a reacționat astrologa când a fost sunată de presă

Reacționând la punerea sub acuzare a lui Iermak, Anikievici i-a numit pe 12 mai pe oficialii NABU și SAPO „gunoaie” și a spus că ancheta reprezintă „o operațiune specială menită să ducă la capitularea Ucrainei”.

În alte comentarii postate într-un grup de Telegram după demisia lui Iermak, la sfârșitul anului 2025, ea a scris: „Nu îl pierdem pe Iermak, ci ne pierdem țara – folosiți-vă mintea… Problema nu este unde a plecat Iermak. Problema este încotro ne îndreptăm noi, ca națiune”.

„Vorbesc despre faptul că NABU și SAPO s-au vândut rușilor și ajută la impunerea unei capitulări, iar voi îl aduceți în discuție pe Iermak”, a mai scris ea în aceeași zi.

Comentariul făcea probabil referire la anchetele desfășurate în 2025 de Serviciul de Securitate al Ucrainei, în cadrul cărora doi oficiali NABU au fost reținuți sub suspiciunea de colaborare cu Rusia.

Ancheta a dus la restricții mai severe asupra celor două instituții, în contextul unui mare dosar de corupție. Decizia a fost însă rapid anulată după proteste masive la Kiev și în alte orașe din Ucraina.

Jurnaliștii de la Schemes au contactat-o pe Anikievici pentru comentarii, însă aceasta a închis telefonul imediat ce reporterul s-a prezentat.

