Cornelia Catanga, „regina muzicii lăutărești”, avea o voce de aur, dar puțini știu despre ea cum cânta la acordeon, „ca bărbații”

„Păi, nu era chef fără mine. Am debutat cântând la acordeon. M-a luat sub aripa ei ocrotitoare solista Romica Puceanu. Cu ea am trecut și prin multe aventuri.

În 1984, după un spectacol susținut la Sala Polivalentă, a venit Miliția, mi-au pus cătușele și m-au băgat într-un jeep, cu geamuri fumurii. Pe mama nu au lăsat-o cu mine. O seară am stat la secție, a venit Romica Puceanu să mă ia de acolo”, povestea în urmă cu 4 luni solista, pentru Impact.

În urmă cu mai puțin de două zile, fiul Corneliei Catanga, Alex Pădureanu, posta un mesaj emoționant pe pagina de Facebook, în care vorbea despre mama lui.

„Postez și eu asta , ptr «unii» care se pricep la muzică și au impresia că muzica s-a terminat la Regi/Regine și așa mai departe… ei le știu pe toate…(hohaveller) stai așa că nu-i așa… ????

femeia asta care o postez a avut și are un auz fantastic, și când pune mâna pe acordeon cântă ca bărbații… nu mai zic când intră într-o încăpere face liniște în 2 secunde, oriunde se duce.

Are un TALENT ATÂT de MARE încât îmi spune până și tonalitățile la JAZZ fie că-i cânt, fie că ascult ceva frumos, care vreau să împărtășesc cu ea și rămân uluit !!!!

Nu o laud că-i femeia care mi-a dat viață, dar e GREU să ai super charismă și să fii iubită de toți… Dar mai ales de DUMNEZEU !!! Să ascultăm zic eu… ? fără prea multă vorbărie… SĂNĂTATE !!!!”, scria Alex.

Cornelia Catanga, soțul ei, Aurel Pădureanu, și fiul lor Alex, în 2013. Foto: Facebook / Catanga și Pădureanu

„Este ora 5:30. Astăzi, 26 martie 2021, a încetat să mai bată inima marii artiste CORNELIA CATANGA!! Echipa de doctori de la Spitalul Universitar București a făcut tot ce a putut să o salveze! Familia este îndurerată!!! Dumnezeu să îi odihnească sufletul atît de bun!! Sincere condoleanțe!!”, a scris pe pagina de Facebook liderul Partidei Romilor Pro Europa, Nicolae Păun.

Cornelia Catanga s-a născut în anul 1958, în satul Zeletin, județul Buzău. În 1979, Catanga cântă pentru scurt timp alături de Romica Puceanu, iar în 1985 are primul spectacol la Sala Polivalentă (spectacol de comedie cu momente muzicale, alături de Stela Popescu și Alexandru Arșinel).

Sute de melodii lăutărești au fost interpretate de Cornelia Catanga și au devenit celebre, având una dintre cele mai puternice și mai speciale voci din muzica lăutărească românească.

