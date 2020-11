Mărturie din ATI. Directorul Filarmonicii din Timișoara: “E greu, pentru că sunt urlete, foarte mulți au dureri foarte mari”

Directorul Filarmonicii din Timișoara a fost transportat în urmă cu o lună, pe 13 octombrie, într-o altă secție a Spitalului ”Victor Babeș” pentru investigații suplimentare.

El spune că a fost conștient în fiecare moment la Terapie Intensivă și, fără să vrea, a fost și martorul momentelor tragice care se petrec acolo și care au lăsat urme adânci în sufletul său.

Cred că povestea cu ATI-ul este mai mult o experiență personală, fiindcă ești foarte aproape de norișori și de Doamne-Doamne. În salonul în care am stat eu mai era o doamnă în vârstă într-o stare foarte gravă. Am înțeles că doamna respectivă nici n-a supraviețuit după ce am plecat eu de acolo, a fost intubată și după câteva zile nu a mai rezistat. E greu, pentru că sunt urlete, foarte mulți au dureri foarte mari.

Ioan Gârboni, directorul Filarmonicii din Timișoara: