”Având în vedere confirmarea primului caz de infectare cu COVID-19 pe teritoriul României, precum și faptul că o parte însemnată a delegaților la congresul PSD (președinți de Consilii Județene, primari, consilieri locali și județeni, precum și alți reprezentanți ai autorităților locale) sunt implicați în gestionarea pe plan local a măsurilor ce se impun pentru prevenirea răspândirii infectării cu COVID-19, conducerea interimară a PSD a decis amânarea Congresului planificat pentru sâmbătă, 29 februarie”, se arată într-un comunicat al PSD, transmis de Antena 3.

Potrivit sursei citate, decizia de amânare a Congresului a fost luată și la recomandările specialiștilor din domeniul medical, aceștia spunând că nu sunt indicate adunările ce implică număr mare de participanți în această perioadă.

