De Simona David,

Corona a devenit subiectul mai multor meme-uri și videouri distribuite pe rețelele de social media de la momentul apariției epidemiei de coronavirus, notează TIME.

Oamenii caută, potrivit rapoartelor motoarelor de căutare, după expresiile ”corona beer virus” și ”beer coronavirus”, ceea ce arată că marca de bere nu a putut scăpa de asocierea cu virusul care a infectat peste 84.000 de persoane și a ucis aproape 3.000 de oameni la nivel global.

Totodată, datele YouGov Plc, menționate de publicația TIME arată că intenția de cumpărare a acestei mărci de bere este scăzută, fiind vorba de cea mai serioasă scădere din ultimii doi ani.

Potrivit CNN, răspândirea coronavirusului nu ar fi putut avea loc într-un moment mai prost pentru Constellation Brands, care cheltuie 40 de milioane de dolari pentru lansarea noii beri hard seltzer sub brandul Corona. În promovarea noii beri se folosește mesajul ”coming ashore soon” (ajunge curând la țărm – n.red.), ce coincide cu răspândirea alarmantă a coronavirusului.

Mai mult decât atât, acţiunile Constellation Brands au scăzut cu 8%, în ultima săptămână, în contextul unui declin general al pieţei, pe fondul creşterii temerilor provocate de coronavirus.

3 români suspecți de coronavirus, izolați într-un spital din Republica Dominicană

Coronavirusul reunește din nou miniștrii sănătății din UE

Primul caz de coronavirus în Republica Moldova