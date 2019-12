Corul Penitenciarului Vaslui. 12 deținuți, dirijați de un absolvent de Conservator, îi colindă pe angajații instituțiilor din județ

De Theodor Istrate,

Corul penitenciarului a fost înființat de cei 12 deținuți în timp record. Într-o lună au stabilit repertoriul, au repetat, iar acum au pornit la colindat.

”Ne bucurăm de voci foarte bune în Penitenciarul Vaslui. Nu știm dacă vom avea norocul acesta mulți ani de acum înainte. Însă, ne străduim tot timpul, și nu numai pe partea muzicală, să identificăm aptitudinile lor artistice și să le punem în valoare. Selecția a fost dificilă, pentru că avem un număr mare de deținuți și fiecare ar vrea să participe la acțiuni de genul acesta. Însă, îi selectăm pe cei buni dintre cei mai buni pentru că nu vrem să rămână munca lor doar la nivelul unității, ci vrem să-i cunoască lumea”, ne-a spus Mihaela Podoleanu, șef Serviciu Educație din Penitenciarul Vaslui.

Condamnat pentru evaziune fiscală

Însoțiți de un gardian dar și de o parte din șefii Penitenciarului Vaslui, cei 12 deținuți, îmbrăcați cu ii strânse la mijloc cu o bandă tricoloră, trec pragul instituțiilor pe care le colindă puțin neîncrezători în vocile lor. Însă, imediat ce își ocupă pozițiile în cor după voci și încep să cânte, neîncrederea dispare.

Recomandări Patru actori din „Las Fierbinți” trec de la PRO TV la TVR! Ce vedetă i-a convins

”Vin colindătorii”, ”Leru-i ler” , ”Deschide ușa creștine”, răsună din vocile bărbaților care pentru câteva ore își lasă păcatele în spatele gratiilor.

Spectacolul se încheie, de fiecare dată, cu mulțumiri și cu urarea dirijorului Giovani Daniel: ”Sărbători fericite și sperăm ca la anul să nu ne mai întâlnim în contextul acesta”.

Giovani Daniel

Giovani Daniel are 37 de ani și a fost condamnat pentru evaziune fiscală. ”Am făcut o afacere în România și am fost așa, dus de val, ”las că merge ca la noi”. Am fost prins și de anturaj și am ajuns unde am ajuns”, spune bărbatul, care mărturisește că dragostea pentru cântec o are de mic, de când era dascăl la biserică.

5 ani și 11 luni pentru tăiere ilegală de arbori

Giovani Daniel spune că a urmat Conservatorul în țară, apoi și-a completat studiile în domeniul marketingului și comunicării în Franța. A cântat și în Paris, în mai multe coruri bisericești.

Recomandări Ultimul Crăciun cu tata. Cei cinci copii ai familiei Cercel din satul Alunișu speră la o minune pentru părintele lor grav bolnav

Tânărul mai are de ispășit trei luni de închisoare, după care vrea să plece în străinătate. ”Aș vrea să-mi deschid un restaurant cu specific românesc în Elveția, pentru românii de acolo”, spune el.

Ideea înființării corului a fost a lui Giovani și a lui Tudor, condamnat la cinci ani, 11 luni și douăzeci de zile pentru tăiere ilegală de arbori.

Tudor

Tudor este interpret de muzică populară și, așa cum îi place să se prezinte, este de pe Valea Muntelui, din Comănești.

”Iubesc cu adevărat muzica. Înainte de a ajunge după gratii, am participat la emisiuni, spectacole, festivaluri”. Tudor mai are de ispășit trei ani din pedeapsa la care a fost condamnat, după care vrea să se întoarcă pe scenă. Până atunci, însă, va continua să facă parte din corul penitenciarului.