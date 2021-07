Cosmin a murit de mână cu fiul lui de 3 ani, în Italia. Vecinii românului, revoltați, au ieșit în stradă

Cosmin traversa strada pe trecerea de pietoni, de mână cu fiul lui, când un Ford Focus i-a lovit în plin. Șoferul de 40 de ani, un italian, a oprit să acorde primul ajutor.

Locul unde a murit Cosmin. Foto: Roma Today

Din păcate, pentru tânărul de 33 de ani salvatorii n-au mai putut face nimic. Fiul lui a fost transportat la spital, grav rănit, dar viața nu îi e pusă în pericol.

Cosmin și fiul lui. Foto: Facebook

Locuitorii cartierului Giardini di Corcolle, de la periferia Romei, au ieșit în stradă și au lansat o petiție privind siguranța circulației pe drumurile publice în zona respectivă. În aceeași zonă alte două accidente mortale s-au înregistrat cu doar câteva zile înainte de cel al cărui victimă a fost Cosmin.

Strângerea semnăturilor a fost inițiată de asociația „Un mondo nel cuore”, iar petiția este adresată primarului Romei, Virginia Raggi, și președintelui municipiului VI, Roberto Romanella.

Vecinii lui Cosmin sunt revoltați. Foto: Facebook

„În ultimele zile (26, 28 iunie și 2 iulie 2021), cartierul Giardini di Corcolle a fost scena unor accidente rutiere fatale, cauzate de nivelul scăzut de siguranță rutieră. Solicităm să fie luate măsuri imediate la nivelul străzii Via Polense și a principalelor artere ale cartierului (via SantElpidio a Mare, via Matelica, via Fermignano și via Ripatransone).

Ultimul accident mortal a avut loc în seara zilei de 2 iulie, în jurul orei 22.30, în via Ripatransone, când Cosmin Munteanu, un cetățean român în vârstă de 33 de ani, a fost lovit de un autoturism în timp ce traversa strada. Împreună cu el era fiul său de numai 3 anișori care, din fericire, a scăpat cu viață. Pentru Cosmin însă nu a mai fost nimic de făcut, a murit pe loc, din cauza rănilor grave suferite.

Altar în locul unde românul a fost ucis de o mașină. Foto: Facebook

Semne de circulație orizontale și verticale, corecte și lipsite de ambiguitate, în conformitate cu reglementările în vigoare, instalarea de mijloace eficiente care să descurajeze viteza, treceri de pietoni ben-vizibile, trotuare, controale rutiere în ce privește viteza automobilelor și orice alte măsuri de precauție pe care le considerați adecvate”, cer oamenii în petiție.

