Contribuabilii ruși vor plăti anul viitor 32,917 miliarde de ruble, față de 31,197 miliarde alocate în 2025, ceea ce înseamnă o creștere de 1,72 miliarde de ruble.

Publicația Verstka subliniază că această majorare anuală de 5,5% depășește prognoza de inflație a Băncii Centrale a Rusiei, estimată la 4%. În plus, amintește că anul trecut cheltuielile pentru Kremlin și Putin au crescut cu un record de 25,5%.

Atunci, jurnalista Farida Rustamova, autoarea canalului Faridaily, explica faptul că aceste sume suplimentare au fost generate în principal de creșterile salariale acordate personalului administrației prezidențiale – estimat la 1.500-2.000 de angajați – și chiar lui Putin.

Salariile totale ar urma să urce de la 18 miliarde la 21 de miliarde de ruble în 2026. Totodată, se vor aloca mai multe fonduri pentru achiziția de bunuri și servicii destinate Kremlinului și președintelui.

Între timp, premierul Mihail Mișustin a anunțat săptămâna trecută că deficitul bugetar al Rusiei pentru anul viitor se va ridica la 4,6 trilioane de ruble, apreciind însă că acest „decalaj” rămâne „acceptabil”.

