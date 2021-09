Copilul de patru ani urma să intre în carantină de unul singur. Totul, ca parte a strategiei „zero COVID”, adoptată de China în lupta cu pandemia. „Mă doare inima”, este unul dintre comentariile de la videoclipul publicat pe Weibo, platforma chineză asemănătoare lui Twitter.

„Am ochii în lacrimi”, notează un alt utilizator al rețelei.

A 4-year-old kid — who tested positive (asymptomatic) for COVID-19 — in Putian (莆田), Fujian province, is being taken away for quarantine by himself. Putian is where a major outbreak is happening at the moment. pic.twitter.com/7op6qnCQSC