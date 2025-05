Locuitorii unui orășel din Spania, atacați de coțofenele care nu mai suportă ploaia

În Linares, locuitorii de confruntă cu un fenomen neobișnuit. Coțofenele au început să-i atace pe oameni pe stradă, scenele fiind unele demne de filmul lui Hitchcock. Incidentele au loc în mai multe zone ale orașului din provincia Jaén, Andaluzia.

Rezidenții indignați au început să folosească umbrele pentru a se proteja de atacurile repetate ale păsărilor. Autoritățile locale au identificat speciile responsabile ca fiind coțofene iberice. Autoritățile locale au luat deja primele măsuri și au transmis un mesaj prin care îi îndeamnă pe cetățeni să rămână calmi.

„Aceste atacuri nu sunt răuvoitoare, ci reprezintă un răspuns instinctiv și temporar, tipic pentru sezonul lor de reproducere”, se arată în comunicatul autorităților spaniole, citat de The Times.

Localnicii și-au luat deja o serie de măsuri de protecție, prin care au încercat să se apere de atacul păsărilor. În timp de unii dintre ei au apelat la umbrele pentru a se proteja, alții s-au gândit să ia căști de protecție pentru a evita eventualele răni apărute la nivelul capului.

„Luni, am trecut pe stradă și am simțit o lovitură în cap. A doua zi dimineață, am trecut din nou pe acolo, dar m-au atacat de două ori, la un minut distanță una de cealaltă”, a spus unul dintre locuitorii din Linares, potrivit presei străine.

Cum au ajuns coțofenele să îi atace pe localnici

„Experții susțin că aceste atacuri sunt normale în perioada de reproducere a coțofenelor iberice, care se întinde între aprilie și iunie”, a explicat biologul Francisco Martin, pentru radio Cadena Ser, potrivit sursei citate.

Deși locuitorii au speculat că vremea neobișnuit de umedă ar fi putut „înnebuni” păsările, autoritățile și experții subliniază că acest comportament face parte din strategia defensivă naturală a speciei. Se recomandă evitarea zonelor în care sunt cuiburi și menținerea distanței față de păsări în această perioadă sensibilă a anului.

Localnicii din Spania nu sunt însă singurii terorizați de păsări. În aprilie, locuitorii unui sat întreg de la marginea Londrei au fost terorizați de șoimul Harris. Pasărea a început să îi atace pe cetățeni, până când a fost prinsă în grădina unui cetățean, în mijlocul zilei. Experții au explicat la acel moment și motivele pentru care șoimul a adoptat un comportament agresiv.

