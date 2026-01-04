Potrivit PMUD, monorailul va avea o lungime de aproximativ 6 kilometri, cu șase stații amplasate la distanțe cuprinse între 0,60 km și 1,80 km. Traseul propus include următoarele opriri: Gara Craiova, Complex Rovine, Lăpuș Argeș, Vidra, Hanul Ancuței și Aeroportul Internațional Craiova.

Durata estimată a călătoriei este de circa 10 minute, cu o viteză medie de 50 km/h și timpi de staționare în stații de aproximativ 20 de secunde. Valoarea investiției este estimată la 165 milioane de euro, fără TVA.

În documentul aprobat de autoritățile locale se arată că dezvoltarea necontrolată a zonelor rezidențiale de la periferia orașului a generat probleme majore de mobilitate, trafic și poluare.

„Soluțiile de mobilitate cuprinse în noul Plan de Mobilitate trebuie să rezolve într-o manieră inovatoare și alternativă aceste probleme de mobilitate”, se precizează în PMUD, unde se subliniază că utilizarea excesivă a autoturismului personal „acționează împotriva calității mediului urban și afectează starea de bine a celorlalți locuitori”.

Documentul menționează explicit avantajele acestui sistem: „Sistemul monorail răspunde necesităților și constrângerilor urbane din ce în ce mai exigente, în raport cu dezvoltarea sustenabilă a metropolelor”.

„La nivel mondial, 84% dintre sistemele de transport monorail aduc beneficii asupra transportului public, iar prin noile inovații, avantajele economice și timpii din ce în ce mai scurți de implementare, tendința este în creștere. ”

De asemenea, autoritățile arată că „spre deosebire de tramvai sau de autobuzele cu benzi dedicate, care necesită restructurarea infrastructurilor existente, acest sistem prezintă impact minim asupra cadrului construit existent” și că este „complet automatizat și nu necesită conductor”.

Pe lângă proiectul monorailului, noul PMUD mai prevede pentru transportul public din Craiova:

modernizarea căii de tramvai pe tronsonul CLF – Termo Ișalnița, în cale proprie;

achiziția de tramvaie moderne pentru transportul public;

achiziția de autobuze electrice, în sprijinul decarbonizării mobilității urbane.

Aceste proiecte nu erau incluse în versiunea PMUD aprobată în 2023 și sunt considerate intervenții strategice pentru creșterea calității transportului public și reducerea congestiei și a poluării în municipiul Craiova.

Și la Iași se discută despre posibilitatea de a se construi un tren suspendat.