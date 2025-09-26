Implicații majore pentru teoria evoluției

Studiul, publicat în revista Science, prezintă rezultate surprinzătoare în urma analizei craniului spart găsit în China în 1990. Reconstrucția digitală indică posibilitatea ca strămoșii noștri să se fi separat de alți hominizi mult mai devreme decât se estima.

Chris Stringer, antropolog la Muzeul de Istorie Naturală din Londra și membru al echipei de cercetare, a explicat: „Rezultatele sugerează că strămoșii noștri s-au împărțit în grupuri diferite încă de acum un milion de ani, ceea ce sugerează o divizare mult mai timpurie și mai complexă a evoluției umane decât se credea anterior”.

Aceste descoperiri pun sub semnul întrebării teoria conform căreia Homo sapiens a evoluat exclusiv în Africa. Michael Petraglia, directorul Centrului Australian de Cercetare pentru Evoluția Umană de la Universitatea Griffith, a declarat pentru AFP că „o schimbare majoră în cercetare ar putea avea loc acum, deoarece Asia de Est joacă acum un rol foarte important în evoluția hominizilor”.

Noi perspective asupra strămoșilor umani

Inițial, craniul fusese atribuit speciei Homo erectus. Însă, reconstrucția digitală a relevat trăsături specifice lui Homo longi și Homo sapiens – specii despre care se credea că au apărut mult mai târziu în evoluția umană.

Aceste noi informații ar putea oferi indicii prețioase despre o perioadă încă puțin cunoscută a evoluției umane, și anume Pleistocenul Mijlociu, care a avut loc acum aproximativ 774.000 – 129.000 de ani.

Descoperirile sugerează că diverși hominizi, inclusiv neanderthalienii și Homo sapiens, ar fi putut exista mult mai devreme decât se credea anterior. Această ipoteză deschide noi perspective în studiul originilor și evoluției speciei umane.

Cercetătorii subliniază importanța continuării investigațiilor și a analizelor pentru a confirma aceste rezultate preliminare. Noile tehnologii de reconstrucție digitală și analiză genetică ar putea juca un rol crucial în descifrarea misterelor evoluției umane în viitorul apropiat.