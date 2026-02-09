Petele imită ochii unui șarpe

Creatura este, de fapt, o omidă de fluture din familia Sphingidae(VIDEO), cunoscută sub numele de omidă de viespe. Aceste omizi pot ajunge până la 8-10 cm lungime și sunt răspândite în Europa și Asia.

Când se simte amenințată, omida își contractă segmentele posterioare ale corpului, iar petele de pe acestea imită ochii unui șarpe, creând astfel o iluzie de pericol. Mai mult, mișcările sale le pot imita și pe cele ale unui șarpe, sporindu-i efectul de intimidare.

Ce este omida de fluture din familia Sphingidae

Omizile din familia Sphingidae (cunoscute sub numele de „fluturi-colibri” sau „sfincși”) sunt printre cele mai spectaculoase și ușor de recunoscut larve din lumea insectelor.

Dacă ai găsit una, probabil te-ar impresionat dimensiunea ei sau aspectul aproape „extraterestru”. Iată ce le face speciale:

1. „Cornul” caracteristic: Cea mai cunoscută trăsătură este un apendice ascuțit, ca un corn, situat la capătul posterior (pe „fund”). Deși arată ca un ghimpe periculos, este, de fapt, moale și complet inofensiv – nu înțeapă și nu conține venin. Rolul lui este probabil să sperie prădătorii, făcându-i să creadă că animalul are un cap înarmat la ambele capete.

2. Postura de „sfinx”: Numele familiei vine de la comportamentul lor defensiv. Atunci când sunt deranjate, aceste omizi își ridică partea din față a corpului și își retrag capul sub primele segmente toracice. În această poziție, seamănă izbitor cu un sfinx egiptean, de unde și denumirea științifică.

3. Dimensiuni impresionante: Sunt „uriașii” grădinilor. Multe specii ajung la 10-12 cm lungime și sunt foarte robuste (groase cât un deget adult).

4. Strategii de camuflaj și intimidare: Majoritatea sunt verzi cu dungi oblice albe sau galbene, imitând perfect nervurile frunzelor. Unele specii (precum Deilephila elpenor – Sfinxul roz al viței-de-vie) au pete mari care seamănă cu niște ochi de șarpe. Când se simt amenințate, își umflă acele segmente, devenind înfricoșătoare pentru păsări.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE