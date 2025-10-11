Creatura a fost supranumită „Dragonul-sabie din Dorset”

Cercetătorii au numit specia Xiphodracon goldencapsis, denumire inspirată din grecescul xiphos („sabie”) și drakon („dragon”), în timp ce epitetul specific face trimitere la locul descoperirii – Golden Cap, în Dorset.

Fosila, găsită în anul 2001 pe Coasta Jurasică, provine din perioada Pliensbachiană a Jurasicului timpuriu, cuprinsă între 193 și 184 de milioane de ani în urmă.

Supranumit „Dragonul-sabie din Dorset”, animalul atingea aproximativ trei metri lungime, avea ochi mari și un bot lung, asemănător unei săbii. Specimenul a fost studiat în detaliu de doctor Dean Lomax, de la Universitatea din Manchester, după ce l-a preluat de la un specialist în ihtiologie al Muzeului Regal Ontario, retras din activitate.

Veriga lipsă în evoluția ihtiozaurilor

Potrivit lui Lomax, fosila reprezintă o verigă lipsă în evoluția ihtiozaurilor, o perioadă în care unele familii s-au stins, iar altele au apărut. El speră că analiza specimenului va ajuta la explicarea acestei tranziții evolutive.

„Îmi amintesc prima dată când am văzut scheletul, în 2016”, a spus cercetătorul. „Mi s-a părut neobișnuit, dar nu mi-am imaginat că va fi atât de important pentru înțelegerea evoluției ihtiozaurilor”.

Lomax a menționat trăsături remarcabile precum botul lung, ochii imenși și o structură osoasă unică în jurul nărilor – osul lacrimal, pe care l-a descris drept „complet diferit de orice am văzut până acum”.

Privind craniul, a spus el, „îți poți imagina acest animal în viață, vânând pești și calmari în apele adânci.”

„Dragonul-sabie” este cea mai completă reptilă cunoscută din perioada Pliensbachiană și ar putea ajuta la determinarea momentului exact în care a avut loc o schimbare majoră a speciilor.

Fosila și-a păstrat forma

Descoperitorul fosilei, Chris Moore, își amintește momentul: „Am văzut o parte din vertebrele cozii ieșind din stâncă, apoi am acoperit locul și am obținut permisiunea de a săpa. Pe măsură ce am continuat, am găsit paletele din spate, cutia toracică, paletele din față și în cele din urmă craniul.”

Moore s-a declarat uimit de faptul că fosila nu fusese aplatizată în timp și își păstrase forma tridimensională.

„A fost o descoperire de neuitat”, a spus el, adăugând că, deși a așteptat peste două decenii pentru ca fosila să primească un nume, „în timp geologic, asta nu înseamnă mare lucru.”

Profesoara Judy Massare, expertă în ihtiozauri la Universitatea de Stat din New York, a declarat pentru BBC că „mii de schelete aproape complete de ihtiozauri sunt cunoscute din perioadele de dinainte și de după Pliensbachian.” Totuși, a subliniat ea, „această perioadă marchează o schimbare semnificativă a diversității speciilor.”

„Xiphodracon ne ajută să identificăm momentul în care s-a produs transformarea, dar motivul exact rămâne încă un mister”, a conchis cercetătoarea.

