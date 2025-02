S-a scurs mai puțin de o lună de când Crenguța-Ioana Dobrea, din comuna Pătrăuți, Suceava, a împlinit 10 ani. O aniversare tristă, parte a unui tablou sumbru al cărui personaj este de mai bine de patru ani, de când copila a fost diagnosticată cu cancer. Când cumplita maladie părea că este ținută sub control, medicii italieni care o au în grijă au făcut o descoperire cutremurătoare. Crenguța suferă și de hipoadrenalism primar, boală care îi atacă glandele suprarenale și care, dacă nu este tratată la timp, îi poate fi fatală. Pentru a putea primi medicația salvatoare în Italia, fetița are nevoie urgent de 7.000 de euro.

Bolnavă de cancer, Crenguța a stat cinci săptămâni în comă

Trista și dramatica poveste a Crenguței – aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România – a început acum ceva mai bine de patru ani, când copila a fost diagnosticată cu cancer (n.r. – neuroblastom cu lanț ganglionar). O formă extrem de agresivă a bolii care a făcut ca o tumoră uriașă să i se cuibărească în abdomen și să-i cuprindă mai multe organe (pancreas, ficat, plămâni, intestine). Cu șanse zero în România, unde medicii care au consultat-o, tratat-o și chiar au operat-o le-au spus părinților fetiței să se pregătească pentru ce e mai rău, Crenguța a ajuns în Italia, la Spitalul de pediatrie Bambino Gesu, din Roma.

„Au fost momente când nimeni nu îi dădea vreo șansă de supraviețuire fetiței noastre. Nici în România unde a fost tratată, nici în Turcia unde am trimis dosarul ei medical. Dar bunul Dumnezeu ne-a ajutat și Crenguța a reușit să treacă peste acele momente cumplite. A stat în comă o lună și o săptămână, răstimp la capătul căruia fetița noastră s-a trezit și a venit parcă din altă lume… Am luat-o acasă pe semnătură și am îngrijit-o noi, pentru că medicii ne-au trimis la spitale paliative… Disperată, mi-am luat fetița și m-am dus cu ea în Italia (n.r. – la Spitalul Bambino Gesu), unde este tratată și azi”, rememorează Alina Elvira Dobrea, mama Crenguței, începutul coșmarului.

Prețul tratamentelor Crenguței, 7.000 de euro

După ani de tratament, medicii italieni par să fi găsit antidotul împotriva cancerului pe care au reușit să-l țină sub control. Însă rezultatele celor mai recente investigații au scos la iveală un fapt extrem de îngrijorător. Glandele suprarenale ale Crenguței au fost serios afectate de o altă boală, hipoadrenalism primar – o afecțiune rară a glandelor care nu mai produc suficienți hormoni și care, dacă nu este tratată la timp, îi poate fi fatală fetiței. Însă pentru a putea lupta în continuare pentru viața ei, Crenguța are nevoie de ajutorul semenilor, deoarece costurile investigațiilor și ale tratamentelor salvatoare se ridică la câteva mii de euro. Pentru o vizită la medicii din Italia, părinții fetiței sunt nevoiți să scoată din buzunar peste 5.000 de euro, la care se adaugă alte 2.000 de euro pentru medicamentele și procedurile ce trebuie urmate și în România.

„Vă implor să ne ajutați să ne salvăm fetița!”

„E cumplit… Recent am primit vestea din Italia că fetița noastră are și hipoadrenalism primar, o boală care o poate ucide, dacă nu e tratată din timp… Cancerul e acum sub control, dar această maladie depistată acum este pericolul uriaș. Ca să ajungem în Italia ne trebuie minimum 5.000 de euro, bani la care se adaugă alte 2.000 de euro pentru a o putea trata și în România. Pentru că acasă fetița noastră, diagnosticată acum o lună și cu astm, stă doar cu perfuzii, vine asistentul zilnic la noi și îi face tratamentul care, firește, trebuie plătit (n.r. – 250 de lei branula, 150 de lei perfuzia și tratamentul). Suntem într-o situație fără ieșire! Vă implor să ne ajutați să ne salvăm fetița, să ajungem în Italia la tratament!”, este apelul disperat pe care mama Crenguței îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

Starea de sănătate a Crenguței s-a depreciat

Pentru Crenguța, fiecare zi scursă fără tratamentul adecvat este un chin. Copila, care se simte foarte rău, trece prin episoade severe de vărsături, de dureri de cap, mănâncă extrem de puțin, pierde dramatic în greutate și e din ce în ce mai slăbită. Tot acest calvar se derulează de câteva luni, însă abia acum, când părinții fetiței au primit rezultatele unor analize făcute în Italia, a putut fi explicată deprecierea dramatică a stării ei de sănătate.

Cei care doresc să o ajute pe Crenguța o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «CRENGUȚA» sau folosind următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – LEI

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

