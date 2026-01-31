Anul 2024 a adus creșteri record, după ce pensiile au fost indexate cu 13% la 1 ianuarie, iar la 1 septembrie a fost aplicată marea recalculare, care a dus la majorări substanțiale, în medie de circa 500 de lei pentru fiecare pensionar.

Conform informațiilor obținute de Newsweek România de la Casa de Pensii, în 2023 cheltuielile totale cu pensiile s-au ridicat la 110.772.552.143 lei.

În 2024, pe fondul indexării de la începutul anului și al recalculării aplicate din luna septembrie, pensii majorate au fost plătite pentru perioada septembrie–decembrie, iar cheltuielile totale au ajuns la 135.423.130.657 lei, cu aproximativ 14,7 miliarde de lei mai mult față de anul precedent.

Creșterea a continuat și în 2025, când pensiile majorate au fost achitate pe parcursul întregului an. Astfel, cheltuielile statului cu pensiile au urcat la 154.062.194.709 lei, înregistrând un plus de aproape 19 miliarde de lei comparativ cu 2024.

Aceste majorări nu au putut fi acoperite din veniturile curente, ceea ce a obligat statul să se împrumute pentru a asigura plata pensiilor.

Potrivit unui document al Ministerului Finanțelor, evoluția cheltuielilor de asistență socială a fost influențată în principal de aplicarea măsurilor de recalculare a pensiilor din sistemul public, începând cu 1 septembrie 2024, în baza Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

În plus, bugetul a fost afectat și de sumele alocate pentru compensarea facturilor la energie electrică și gaze naturale, în valoare de 2,92 miliarde de lei, precum și de plata concediilor medicale, care a ajuns la 6,4 miliarde de lei, cu 60% mai mult față de anul anterior.