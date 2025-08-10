Detalii șocante despre descoperirea macabră

O descoperire macabră a șocat locuitorii din Phang Nga, Thailanda. Corpul neînsuflețit al unei femei a fost găsit legat cu lanțuri și scufundat în apă cu ajutorul unor gantere din beton, într-o zonă populară pentru pescuit.

Cadavrul a fost observat plutind în apropierea debarcaderului Ban Tha Yai vineri, 8 martie. Martorii îngroziți au alertat imediat autoritățile.

Crimă misterioasă ca în The White Lotus

Victima, a cărei identitate rămâne necunoscută, purta pantaloni scurți gri și un tricou maro cu guler rotund. Polițiștii estimează că femeia ar fi decedat cu aproximativ două zile înainte ca trupul să iasă la suprafață.

Cel mai tulburător aspect al cazului este modul în care cadavrul a fost ascuns. Un lanț greu era înfășurat strâns în jurul gâtului victimei și atașat de două gantere din beton, într-o aparentă încercare de a o ține scufundată.

Ancheta este în plină desfășurare

Autoritățile tratează cazul ca pe o posibilă crimă. Locotenentul de poliție Pheerawit Chaichanyut a declarat: „Acesta este un caz grav și îl tratăm ca pe o posibilă crimă. Modul în care corpul a fost cufundat indică o încercare de a-l ascunde”.

Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal
Recomandări
Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

Poliția analizează înregistrările camerelor de supraveghere din zonă și a solicitat liderilor locali să verifice dacă există persoane dispărute care să corespundă descrierii victimei.

Cazuri similare în Thailanda

Acest incident nu este izolat. Recent, în Rayong, anchetatorii au descoperit corpul unei femei într-o valiză încuiată, de asemenea cufundată cu ajutorul unor gantere. Similaritatea cu cazul din Ban Tha Yai este izbitoare.

În Pathum Thani, un pescar a avut șocul vieții sale când, în loc de un pește uriaș, a scos din apă un cadavru în descompunere.

Autoritățile solicită ajutorul publicului

Oricine deține informații relevante, în special despre activități suspecte în apropierea debarcaderului Ban Tha Yai în ultimele zile, este rugat să contacteze urgent poliția.

Aceste descoperiri macabre aruncă o umbră sumbră asupra regiunii, în timp ce autoritățile se străduiesc să rezolve aceste cazuri misterioase și să aducă făptașii în fața justiției.

La finalul lunii trecute, Thailda a trecut și printr-un conflict puternic cu Cambodgia. Ciocnirile armate s-au soldat cu peste 30 morți, zeci de răniți și peste 150.000 de civili evacuați.

Ce vor învăța viitoarele generații de elevi despre Ion Iliescu. Profesor: „Istoria apropiată e tare ciudat reprezentată"
Știri România 14:00
Ce vor învăța viitoarele generații de elevi despre Ion Iliescu. Profesor: „Istoria apropiată e tare ciudat reprezentată"
Trafic deviat pe A2 Constanța – București, lângă Fetești, după un accident grav cu un rănit
Știri România 12:40
Trafic deviat pe A2 Constanța – București, lângă Fetești, după un accident grav cu un rănit
Dovada că Anamaria Prodan i-a schimbat viața lui Ronald Gavril. Mesajul transmis de iubitul vedetei
Stiri Mondene 14:10
Dovada că Anamaria Prodan i-a schimbat viața lui Ronald Gavril. Mesajul transmis de iubitul vedetei
Cum arăta ispita Andreea Aurică - Andrușca de la Insula Iubirii 2025 înainte să își pună implant fesier. Operația estetică nu a făcut-o în România
Stiri Mondene 13:32
Cum arăta ispita Andreea Aurică – Andrușca de la Insula Iubirii 2025 înainte să își pună implant fesier. Operația estetică nu a făcut-o în România
Nicușor Dan și Maia Sandu, baie de mulțime la Festivalul Lupilor din Orheiul Vechi
Politică 09:30
Nicușor Dan și Maia Sandu, baie de mulțime la Festivalul Lupilor din Orheiul Vechi
AEP se spală pe mâini de tema avansării unei date pentru alegerile parțiale la Primăria Capitalei
Exclusiv
Politică 09 aug.
AEP se spală pe mâini de tema avansării unei date pentru alegerile parțiale la Primăria Capitalei
