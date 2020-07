Bărbatul a fost înjunghiat de un alt cioban, după o ceartă din cauza unei găleți de apă.

“Tânărul lucra ca zilier, la stână. În urmă cu ceva timp i-am dat tânărului bani să-și cumpere un cal. În contrapartidă tânărul lucra la stână. Stâna nu este a mea, este a soției. Eu sunt primar, nu am voie să am stână. Aceasta nu este înregistrată pe PFA sau persoană juridică. Atacatorul are 51 de ani. Un eveniment regretabil. Tânărul a fost înmormântat duminică” a declarat, pentru Asociația pentru Siguranță Urbană și Mediere Brașov, edilul Mircea Pălășan.

Mutilat de fiul primarului

Acesta nu este singur caz violent care a avut loc la o stână brașoveană. Săptămâna trecută, un adolescent a fost mutilat în comuna Crizbav.

În vârstă de 16 ani, băiatul a rămas fără un deget, după ce proprietarul stânei, chiar fiul primarului Sorin Balași, i l-a tăiat, ca pedeapsă pentru că a părăsit locul de muncă.

După aceste cazuri, Prefectura Brașov a dispus controale la toate stânele din județ.





