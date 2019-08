De Cătălin Tolontan,

După știrea în care Tucă anunța practic moartea Alexandrei, găzduită într-o declarație Mediafax, ”am fost nu atacat, ci înjurat”, povestește ziaristul.

”Puțină lume a observat că am citat surse oficiale când am spus că rezultatele testelor ADN atestă că resturile de oase și dinții găsite în butoi aparțin Alexandrei. Eram absolut sigur pe ce am relatat”, spune el.

Ironia generală la adresa lui Marius Tucă s-a multiplicat când, la conferința de presă de miercuri, Felix Bănilă, șeful DIICOT, a negat că rezultatele de la INML sunt gata.

”În presiunea și nebunia cazului, cei de la INML au mai așteptat două zile, în care au făcut contraexpertize. Au vrut să fie absolut siguri, deși 99,999% nu s-a schimbat deloc”, explică el faptul că rezultatele au ieșit oficial abia vineri seară, confirmându-l.

Tucă este ironic nu doar la adresa criticilor săi de pe Internet, ”am aflat știrea pentru că sunt jurnalist, nu sunt de pe Facebook”, ci și la adresa anchetatorilor.

”Acesta este un caz de criminali în serie, Gheorghe Dincă și cei din statul român!”, spune el, susținând că procurorii și polițiștii au făcut mari gafe.

E un colaps al autorităților și nu greșesc când îi numesc criminali în serie pe toți cei care s-au ocupat de acest caz încă din momentul dispariției Alexandrei Marius Tucă

