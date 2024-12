„Nu pot să ajut să vă spun cum s-a ajuns (să fiu eu candidatul – n.r.). După nişte contacte, nu pot să le spun discuţii, neoficiale cu lideri ai coaliţiei, ieri-dimineaţă, am avut o întâlnire la Guvern cu preşedinţii celor trei partide şi liderul minorităţilor, iar dânşii şi-au exprimat convingerea că sunt o soluţie pe care ar dori să o susţină, în calitate de candidat la preşedinţie”, a spus Crin Antonescu, la Digi 24.

El a precizat că nu şi-a dorit această candidatură.

„Eu nu am făcut niciun demers de vreun fel privind această candidatură, am înţeles că aceasta este opinia lor, cred şi eu că este o situaţie politică foarte complicată. În faţa acestei propuneri, eu nu m-am dat la o parte şi am acceptat-o”, a mai spus Antonescu.

Antonescu a precizat că aproape zece ani a stat departe de prim-planul scenei politice.

„Da, am stat aproape 10 ani departe de politică. A fost o decizie perfect liberă a mea când am stabilit că am încheiat. Am părăsit politica foarte transparent şi fără vreun lucru înceţoşat în spate. (…) Dacă astăzi mă întorc, o fac pentru că suntem într-o situaţie dificilă, critică”, a mai spus Crin Antonescu, arătând că este o situaţie dificilă, critică şi dacă forţe politice importante ca şi alţi oameni din societatea civilă cred asta, a decis să intre în cursa pentru prezidenţiale.

Recomandări Generalul Nicolae Militaru, artizanul diversiunilor cu „teroriști” care au dus la moartea multor soldați la Revoluție. De ce i-a oferit Ion Iliescu conducerea Armatei

Despre o candidatură a lui Nicuşor Dan, Antonescu a arătat că „poate să candideze oricine” şi nu poate impune nimeni un candidat.

„Şi-a anunţat intenţia primarul general. Am văzut în presă că şi-a anunţat intenţia domnul Funeriu, fostul ministru al Educaţiei. Cred că doamna Lasconi a afirmat că se consideră îndreptăţită având în vedere scorul bun din primul tur. Eu cred că este o competiţie deschisă”, a mai spus Crin Antonescu.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News